Güneş tutulması eşliğinde meteor yağmuru

Gökyüzü, aynı gün iki ayrı doğa olayıyla milyonları kendine çevirdi. Türkiye’nin birçok noktasında Perseid meteor yağmuru izlenirken, Avrupa’da ise güneş tutulması heyecanı yaşandı. İstanbul’dan Erciyes’e meteorların bıraktığı ışık izleri takip edilirken, İspanya’dan İzlanda’ya milyonlarca kişi Güneş’in Ay tarafından örtüldüğü anlara tanıklık etti.

TÜRKİYE GÖKYÜZÜNE KİTLENDİ

Perseid meteor yağmuru, Türkiye’nin birçok noktasında görsel şölen sundu. Her yıl ağustos ayında zirveye ulaşan Perseid meteor yağmuru, İstanbul’dan Nevşehir’e, Konya’dan Kayseri’ye kadar birçok noktada gökyüzü meraklılarını bir araya getirdi. Şehir ışıklarından uzak alanları tercih eden binlerce kişi, gökyüzünde saniyeler içinde kaybolan meteorların oluşturduğu görsel şöleni izledi. İstanbul Boğazı’nda denize giren gençler meteorları cep telefonlarıyla görüntülerken, Nevşehir’de vatandaşlar tarihi Nevşehir Kalesi’nin surlarında gökyüzünü takip etti. Konya’nın Karapınar ilçesindeki Meke Krater Gölü ise yüzlerce doğasever ve fotoğrafçının buluşma noktası oldu. Fotoğraf tutkunları, meteor izlerini uzun pozlama tekniğiyle görüntülemeye çalıştı. Kayseri’de ise Perseid şöleni Erciyes’in 2 bin 650 metre yüksekliğinde izlendi. Işık kirliliğinden uzak Hacılar Kapı ve Lifos zirvesinde bir araya gelen binlerce kişi, gece boyunca gökyüzündeki meteorları takip etti.

DÜNYA GÜNEŞ'E TUTULDU

Türkiye meteor yağmurunu izlerken, Avrupa’da gözler Güneş’e çevrildi. Parklar, meydanlar ve gözlemevlerinde bir araya gelen binlerce kişi, özel filtreli gözlük ve teleskoplarla güneş tutulmasına tanıklık etti. Tutulmanın en dikkat çekici görüntüleri İspanya ve İzlanda’dan geldi. İspanya’nın kuzeyindeki bazı bölgeler ile Balear Adaları’nda tam güneş tutulması görülürken, Madrid’de Güneş’in yaklaşık yüzde 99’u Ay tarafından örtüldü. İzlanda’da ise 1954’ten bu yana ilk kez tam güneş tutulması yaşandı.e Güneş’in ufka yaklaştığı saatlerde gerçekleşen tutulma, gün batımıyla birleşerek dikkat çekici görüntüler oluşturdu.

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