Estetik ameliyatında burnu bu hale geldi doktordan şikayetçi oldu
Elazığ'da bir kadın hem estetik amaçlı hem de nefes problemi nedeniyle burun ameliyatı oldu. Dört yılda dört kez ameliyat edilen kadının durumu, her seferinde daha kötüye gitti.
Elazığ'da yaşayan restoran işletmecisi Aysun Aksoy, hem estetik görünümünü düzeltmek hem de nefes alma problemini gidermek amacıyla dört yıl önce özel bir klinikte burun ameliyatı oldu.
Ancak Aksoy'un iddiasına göre operasyonun ardından başlayan süreç, yıllardır devam eden bir mağduriyete dönüştü.
DOKTORU YENİDEN AMELİYAT ÖNERDİ
41 yaşındaki Aksoy, ilk ameliyatın ardından burnundaki sorunun düzelmediğini fark ettiğini belirterek, doktoruna yeniden başvurdu.
Bu başvuru üzerine doktorun önerisi ameliyatın yeniden yapılması oldu.
DÖRT YILDA DÖRT AMELİYAT GEÇİRDİ
Geçen dört yıl içinde aynı klinikte tam dört kez ameliyat edildiğini anlatan kadın, her operasyon için ücret ödediğini ancak her seferinde burnunun daha kötü hale geldiğini söyledi.
Hem estetik hem de sağlık açısından ciddi sorunlar yaşadığını anlatan Aksoy, "Nefes alamıyorum. Burnumun yarısı yırtık" diye konuştu.
Aksoy, psikolojik olarak da yıprandığını anlattı.
ÜCRET İADESİ İSTEDİ, KABUL EDİLMEDİ
Kliniğe ödediği ücretlerin iadesini talep ettiğini ancak olumsuz yanıt aldığını öne süren Aksoy, "Bana 'hiçbir şey yapamazsınız, elinizden hiçbir şey gelmez' dediler" iddiasını dile getirdi.
Yaşadığı mağduriyet nedeniyle klinik ve ameliyatı gerçekleştiren doktor hakkında suç duyurusunda bulunan Aksoy, tazminat davası da açtı.
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