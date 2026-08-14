Tek hayali umre: Hz. Hamza'yı rüyasında gördüğünü söyleyen Hüma Kabe'ye gitmek için para biriktiriyor

Hüma’nın babası Gökay Kayataş, “Şimdiki hayali Kabe. Paraları biriktiriyor. Bana diyor ki ‘paralarımı dolar yap, altın yap, Kabe’ye gideceğim’ diyor. İlle de umre. Yani demek oluyor ki oranın tadını bizden iyi biliyor. Onların kalp gözleri farklı olduğu için ister istemez daha farklı görüyor. Bir gün rüyasında ağlayarak uyandı, ‘Hz. Hamza’yı gördüm’ dedi. O anda duygulu bir an yaşadık. Allah razı olsun. Hüma bir melek. Bize de bu meleğe nasip oldu. Bahtı ömrü güzel olsun” dedi.







