Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırım duyurdu: Ümraniyeli gençler 7 bin liralarına kavuştu

Ümraniye Belediyesi, üniversite sınavını kazanarak kaydını yaptıran ve ikametgâhı Ümraniye’de bulunan öğrencilere 7 bin TL eğitim desteği sağladı. 1 Aralık’a kadar belediyenin resmi web sitesi üzerinden başvuru yapanlardan incelemeler sonucu 2 bin 997 öğrenci 7 bin liralık eğitim desteği almaya hak kazandı.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, eğitim desteği ile ilgili “Ümraniye Belediyesi olarak bu yıl ilk kez üniversiteli olan siz değerli kardeşlerimiz için 7 bin lira tutarında bir eğitim desteğinde bulunduk. Sözünü verdiğimiz 7 bin lira hesaplarınıza yatırıldı. Paranızı sağlıkla, güle güle harcayın. Derslerinizde başarılar diliyor ve belediye olarak her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyorum. Hepinizi sevgiyle, gözlerinizden öpüyorum” dedi.