Yüksek ateş nedeniyle bir anda rahatsızlanan 81 yaşındaki usta sanatçı Orhan Gencebay, hastaneye başvurdu.
81 yaşındaki usta sanatçı Orhan Gencebay, bir anda yüksek ateşle rahatsızlanarak hastaneye başvurdu. Koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alınan Gencebay’ın tedavisi devam ediyor.
Medicana Zincirlikuyu Hastanesi’nde koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alınan sanatçının tedbir amaçlı yatışının yapıldığı öğrenildi.
Gencebay’ın tedavisine hastanede devam edilirken eşi Sevim Emre, ailesi ve yakınlarının sanatçıyı yalnız bırakmadığı belirtildi.
#Orhan Gencebay
#Koronavirüs
#Yüksek ateş