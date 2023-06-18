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UEFA Uluslar Ligi şampiyonu kim olacak? Hırvatistan-İspanya maçı muhtemel 11

2023 UEFA Uluslar Ligi finalinde Hırvatistan ile İspanya karşılaşacak. Hollanda'nın Rotterdam kentindeki Feyenoord Stadı'nda oynanacak final maçı, TSİ 21.45'te başlayacak. Müsabakayı Alman hakem Felix Zwayer yönetecek. Hırvatistan - İspanya maçı muhtemel 11’ler belli oldu. Peki Hırvatistan - İspanya maçı hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi final maçı kadrosu.

15:06 . 18/06/2023 Pazar
Yeni Şafak
UEFA Uluslar Ligi finali Hırvatistan - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi finali Hırvatistan - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi'
nde final heyecanı yaşanıyor. Zlatko Dalic yönetimindeki Hırvatistan, finalde Luis de la Fuente'nin takımı İspanya ile karşılaşacak.

Hırvatistan - İspanya maçı saat kaçta?

Hollanda'daki Feyenoord Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

Hırvatistan - İspanya maçı hangi kanalda?

Alman hakem Felix Zwayer'in yöneteceği karşılaşma S Sport ve TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

Yarı final karşılaşmalarını kaybeden takımlar Hollanda ile İtalya ise TSİ 16.00'da üçüncülük maçına çıkacak

Bu yıl üçüncü kez düzenlenen UEFA Uluslar Ligi'nde daha önce Portekiz ve Fransa şampiyon olmuştu.

Hırvatistan - İspanya maçı muhtemel 11’ler

Hırvatistan
  1. Livakovic
  2. Juranovic
  3. Vida,
  4. Sutalo,
  5. Perisic
  6. Modric,
  7. Brozovic,
  8. Kovacic
  9. Pasalic,
  10. Kramaric,
  11. Ivanusec
İspanya
  1. Simon
  2. Navas,
  3. Le Normand,
  4. Laporte,
  5. Alba
  6. Merino,
  7. Rodri
  8. Asensio,
  9. Gavi,
  10. Pino
  11. Morata
#Hırvatistan
#İspanya
#UEFA Uluslar Ligi
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