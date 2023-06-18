UEFA Uluslar Ligi finali Hırvatistan - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Hırvatistan - İspanya maçı saat kaçta?
Hollanda'daki Feyenoord Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
Hırvatistan - İspanya maçı hangi kanalda?
Alman hakem Felix Zwayer'in yöneteceği karşılaşma S Sport ve TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.
Yarı final karşılaşmalarını kaybeden takımlar Hollanda ile İtalya ise TSİ 16.00'da üçüncülük maçına çıkacak
Bu yıl üçüncü kez düzenlenen UEFA Uluslar Ligi'nde daha önce Portekiz ve Fransa şampiyon olmuştu.
Hırvatistan - İspanya maçı muhtemel 11’ler
- Livakovic
- Juranovic
- Vida,
- Sutalo,
- Perisic
- Modric,
- Brozovic,
- Kovacic
- Pasalic,
- Kramaric,
- Ivanusec
- Simon
- Navas,
- Le Normand,
- Laporte,
- Alba
- Merino,
- Rodri
- Asensio,
- Gavi,
- Pino
- Morata