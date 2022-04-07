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Hurma çekirdeklerini çöpe atmayın! Hurma çekirdeklerinin bilinmeyen faydaları

Hurma, Ramazan Ayı'nda iftar sofralarının olmazsa olmazıdır. Orucu açarken tüketilen ve Peygamber Efendimiz (sav.)'in tükettiğini bildiğimiz şifalı yiyeceklerden olan hurma yendikten sonra çekirdeğinin yenip yenmeyeceği merak edilen bir konudur. Hurmanın çekirdeğini yutmak veya çöpe atmak arasında kalan kişiler için hurma çekirdeğinin bilinmeyen faydalarını araştırdık. Hurma çekirdeği nasıl tüketilir, yutulur mu? Hurma çekirdeğinden ne yapılır? İşte merak edilen bu soruların yanıtı...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hurma çekirdeğinden ne yapılır, nasıl yenir?
hurma çekirdeği

Hurma, Ramazan ayının vazgeçilmez meyvesi. Genelde birçok kişi hurmayı yedikten sonra çekirdeğini çöpe atar. Fakat hurma çekirdeğinin sağlığa birçok faydası bulunuyor.

HURMA ÇEKİRDEĞİNİN FAYDALARI NEDİR?

  • DNA hasarını önleme
  • Araştırmalara göre hurma çekirdekleri, oksidatif DNA hasarına ve karaciğer hasarına karşı savunma sağladığı görülmüştür.
  • Diyabette etkili
  • Hurma çekirdekleri, diyabeti ve ilgili komplikasyonlarının ve kan şekeri ile ilgili sorunların tedavisinde etkilidir. Bir araştırmaya göre hurma çekirdekleri, böbrek ve karaciğerde erken diyabetik komplikasyonlara karşı koruyucu etkiler göstermiştir.
  • Enfeksiyona karşı korur
  • Farklı patojenik virüslere karşı antiviral ajan olarak görev yapan hurma çekirdekleri, pek çok viral enfeksiyon problemin önlenmesinde ve tedavisinde faydalı olabilmektedir.
  • Böbrek ve karaciğer hasarını önler
  • Hurma çekirdekleri, böbrek ve karaciğerleri hastalıklardan korumaya yardım eder. Yapılan çalışmalar, hurma çekirdeği ekstraktının karaciğer ve böbrek toksinlerine karşı koruma sağladığını bildirmiştir.
  • Antioksidan zengini
  • Antioksidan bakımından zengin olan hurma çekirdekleri, hastalıklara sebep olan serbest radikalleri temizler. Aynı zamanda vücudun oksidatif stres hasarlarına karşı koruma sağlar.

HURMA ÇEKİRDEĞİ NASIL TÜKETİLİR?

Hurma çekirdekleri biriktirilip güzelce yıkanır. Güneş görmeyen bir ortamda iyice kurutulduktan sonra yağsız susuz kavrulur. Türk kahvesi kıvamına ve rengine geldikten sonra mikserde çekilip toz haline getirilir.

Kullanıma hazır hale gelen hurma çekirdekleri sabahları bir bardak ılık süt veya suyun içine bir tatlı kaşığı karıştırılıp içilir.

HURMA ÇEKİRDEĞİNDEN KAHVE NASIL YAPILIR?

Hurma çekirdeklerini yıkayın. Temiz bir bezle kurulayın. Ardından yağlı kağıt serili tepsiye koyun ve fırına verin.

Fırının ardından makinede ya da rondoda çektirin. Un hâline gelene kadar çektirin. Normal kahve yapar gibi deneyin, pişman olmayacaksınız.

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HURMA ÇEKİRDEĞİ TOZU İLE NELER YAPILIR?

Kurabiye yapılabilir, sütün içerisine karıştırılıp tüketilebilir.

HURMA ÇEKİRDEĞİ YUTULUR MU?

Hurma çekirdeğinin direkt ağız yolu ile yutulması tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Soluk borusuna kaçan hurma çekirdekleri nefes almayı güçleştirebilir. O nedenle hurma çekirdeği mutlaka öğütüldükten sonra tüketilmelidir.

Hurmanın faydaları nelerdir?
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Hurmanın faydaları nelerdir?

Çekirdeklerini çöpe atmayın

Çekirdeklerini çöpe atmayın

​Hurmanın bilinmeyen faydaları.
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