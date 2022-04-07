Hurma çekirdeklerini çöpe atmayın! Hurma çekirdeklerinin bilinmeyen faydaları

Hurma, Ramazan ayının vazgeçilmez meyvesi. Genelde birçok kişi hurmayı yedikten sonra çekirdeğini çöpe atar. Fakat hurma çekirdeğinin sağlığa birçok faydası bulunuyor.

HURMA ÇEKİRDEĞİNİN FAYDALARI NEDİR?

DNA hasarını önleme

Araştırmalara göre hurma çekirdekleri, oksidatif DNA hasarına ve karaciğer hasarına karşı savunma sağladığı görülmüştür.

Diyabette etkili

Hurma çekirdekleri, diyabeti ve ilgili komplikasyonlarının ve kan şekeri ile ilgili sorunların tedavisinde etkilidir. Bir araştırmaya göre hurma çekirdekleri, böbrek ve karaciğerde erken diyabetik komplikasyonlara karşı koruyucu etkiler göstermiştir.

Enfeksiyona karşı korur

Farklı patojenik virüslere karşı antiviral ajan olarak görev yapan hurma çekirdekleri, pek çok viral enfeksiyon problemin önlenmesinde ve tedavisinde faydalı olabilmektedir.

Böbrek ve karaciğer hasarını önler

Hurma çekirdekleri, böbrek ve karaciğerleri hastalıklardan korumaya yardım eder. Yapılan çalışmalar, hurma çekirdeği ekstraktının karaciğer ve böbrek toksinlerine karşı koruma sağladığını bildirmiştir.

Antioksidan zengini

Antioksidan bakımından zengin olan hurma çekirdekleri, hastalıklara sebep olan serbest radikalleri temizler. Aynı zamanda vücudun oksidatif stres hasarlarına karşı koruma sağlar.

HURMA ÇEKİRDEĞİ NASIL TÜKETİLİR?

Hurma çekirdekleri biriktirilip güzelce yıkanır. Güneş görmeyen bir ortamda iyice kurutulduktan sonra yağsız susuz kavrulur. Türk kahvesi kıvamına ve rengine geldikten sonra mikserde çekilip toz haline getirilir.

Kullanıma hazır hale gelen hurma çekirdekleri sabahları bir bardak ılık süt veya suyun içine bir tatlı kaşığı karıştırılıp içilir.

HURMA ÇEKİRDEĞİNDEN KAHVE NASIL YAPILIR?

Hurma çekirdeklerini yıkayın. Temiz bir bezle kurulayın. Ardından yağlı kağıt serili tepsiye koyun ve fırına verin.

Fırının ardından makinede ya da rondoda çektirin. Un hâline gelene kadar çektirin. Normal kahve yapar gibi deneyin, pişman olmayacaksınız.

REKLAM

ÖZGÜN Oruç tutmanın sağlığa faydaları nelerdir? Bilimsel açıklamalar

HURMA ÇEKİRDEĞİ TOZU İLE NELER YAPILIR?

Kurabiye yapılabilir, sütün içerisine karıştırılıp tüketilebilir.

HURMA ÇEKİRDEĞİ YUTULUR MU?

Hurma çekirdeğinin direkt ağız yolu ile yutulması tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Soluk borusuna kaçan hurma çekirdekleri nefes almayı güçleştirebilir. O nedenle hurma çekirdeği mutlaka öğütüldükten sonra tüketilmelidir.