Testi kebabı hangi yöreye aittir? sorusunun yanında testi kebabı nasıl yapılır? sorusu da merak ediliyor. Türkiye'nin zengin yemek kültüründe lezzetiyle adını duyuran "Testi kebabı"nda Nevşehir ve Yozgat arasında tatlı rekabet yaşanıyor. Testi kebabı nasıl pişirilir? Meşe kömürüyle yakılan ateşte yaklaşık 1,5-2 saat kalan testi kırıldıktan sonra içindeki kebap servis ediliyor. Testi kebabının pişirilmesi sırasında kabarcık yapmaması için ekmek hamurunu birkaç yerden delebilirsiniz. Peki testi kebabı nasıl yapılır, tarifi, püf noktası nedir? İşte Nevşehir, Yozgat testi kebabı yapılışı, tarifi, malzemeleri.