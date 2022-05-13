Ispanaklı börek tarifi: ıspanaklı börek malzemeleri, pişirme süresi ve yapılışı

Hazırlaması oldukça pratik, sevenlerin daha çok seveceği "ıspanaklı börek" tarifini sizler için hazırladık. Peki, ıspanaklı börek nasıl yapılır? İşte, enfes ıspanaklı börek tarifi

ISPANAKLI BÖREK TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Börek için:

-5 adet hazır yufka

-1 adet yumurta sarısı

Sosu için:

-2 adet yumurta

-1 su bardağı yoğurt

-1/2 çay bardağı zeytinyağı

-1/2 çay bardağı su

Harcı için:

-500 gram ıspanak

-1 adet soğan

-1 çay kaşığı tuz

-1 çay kaşığı karabiber

-1/2 çay bardağı zeytinyağı

Üzeri için:

-1 tatlı kaşığı çörek otu (arzuya göre susam)





ISPANAKLI BÖREK YAPILIŞI

1. Bir tavada zeytinyağı ile soğanları kavurun.

Bir tavada zeytinyağı ile soğanları kavurun. 2. Ispanakları güzelce yıkayıp iri parçalar halinde doğrayın. Daha sonra üzerine ayıklayıp yıkadığınız ıspanakları, karabiberi ve tuzu ekleyip kavurun.

Ispanakları güzelce yıkayıp iri parçalar halinde doğrayın. Daha sonra üzerine ayıklayıp yıkadığınız ıspanakları, karabiberi ve tuzu ekleyip kavurun. 3. Ispanaklar suyunu salınca ocağın altını kapatın ve ıspanakları bir kenarda soğumaya bırakın.

Ispanaklar suyunu salınca ocağın altını kapatın ve ıspanakları bir kenarda soğumaya bırakın. 4. Bir kabın içerisinde bir bardak yoğurt, 2 adet yumurta, yarım çay bardağı su ve yarım çay bardağı sıvı yağı güzelce çırpın.

Bir kabın içerisinde bir bardak yoğurt, 2 adet yumurta, yarım çay bardağı su ve yarım çay bardağı sıvı yağı güzelce çırpın. 5. Fırın tepsisini yağladıktan ya da bir pişirme kağıdı serdikten sonra bir adet yufkayı tepsinin kenarlarından taşacak şekilde içine serin.

Fırın tepsisini yağladıktan ya da bir pişirme kağıdı serdikten sonra bir adet yufkayı tepsinin kenarlarından taşacak şekilde içine serin. 6. Yoğurtlu karışımı bir fırça yardımıyla yufkanın üzerine sürün.

Yoğurtlu karışımı bir fırça yardımıyla yufkanın üzerine sürün. 7. İkinci yufkayı buruşturarak birinci yufkanın üzerine yerleştirin.

İkinci yufkayı buruşturarak birinci yufkanın üzerine yerleştirin. 8. Üzerine yoğurtlu karışımdan sürdükten sonra üzerine ıspanaklı harcın bir kısmını ekleyin.

Üzerine yoğurtlu karışımdan sürdükten sonra üzerine ıspanaklı harcın bir kısmını ekleyin. 9. Üzerine üçüncü yufkayı buruşturarak yerleştirin. Yoğurtlu karışımı sürüp dördüncü yufkayı yerleştirin.

Üzerine üçüncü yufkayı buruşturarak yerleştirin. Yoğurtlu karışımı sürüp dördüncü yufkayı yerleştirin.

10. Dördüncü yufkanın üzerine yoğurtlu karışımdan sürüp kalan ıspanak harcını ekleyin.

Dördüncü yufkanın üzerine yoğurtlu karışımdan sürüp kalan ıspanak harcını ekleyin. 11. Beşinci yufkayı serip üzerine yoğurtlu karışımdan sürdükten sonra en altta kalan ve tepsi dışına taşan yufkayı da tepsi üzerine toplayın. Üzerine kalan yoğurtlu karışımı sürün.

Beşinci yufkayı serip üzerine yoğurtlu karışımdan sürdükten sonra en altta kalan ve tepsi dışına taşan yufkayı da tepsi üzerine toplayın. Üzerine kalan yoğurtlu karışımı sürün. 12. Böreği dilimlere ayırıp üzerilerine yumurta sarısı sürün ve arzunuza göre üzerini çörek otuyla süsleyin.

Böreği dilimlere ayırıp üzerilerine yumurta sarısı sürün ve arzunuza göre üzerini çörek otuyla süsleyin. 13. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30 dakika pişirin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30 dakika pişirin. ** Afiyet olsun.

ISPANAKLI BÖREK TARİFİ PİŞİRME SÜRESİ: KAÇ DAKİKADA PİŞER?

Ispanaklı börek hazırlama süresi 20 dakika, pişirme süresi 30 dakikadır.

ISPANAKLI BÖREK KALORİSİ

Ispanaklı börek tarifinin kalori değeri 296/kcal'dir.

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Tek tek elinizde açtığınız hamurla yapacağınız, buram buram emek kokacak el açması ıspanaklı böreği sizler de çok seveceksiniz. Hiç tereddüt etmeden, "yapabilir miyim acaba?" demeden kendinizi mutfakta atabilirsiniz.

Baklava yufkasından da börek olur mu demeyin. Çıtır çıtır olacak, sabah kahvaltılarınıza çok yakışacak baklava yufkasından ıspanaklı böreği sizler de çok seveceksiniz. Mutlaka denemelisiniz.

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