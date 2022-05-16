Özgün Makarna hamuruyla yapılan İtalyan lezzet "Lazanya"
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Makarna hamuruyla yapılan İtalyan lezzet: "Lazanya"

İtalyan mutfağına ait, fırında pişirilen nefis bir lezzet; "lazanya". Farklı bir tat isteyenler için eşsiz bir lezzet olacak lazanya nasıl yapılır? İşte, lazanya tarifi, malzemeleri, kalori değeri, püf noktası, pişirme süresi ve yapılışı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Lazanya tarifi: lazanya malzemeleri, pişirme süresi ve yapılışı
Lazanya nasıl yapılır?

Bizim damak zevkimize oldukça yakın olan lazanya tarifi, İtalyan mutfağına aittir. Bu enfes lezzeti evinizde denemeye ne dersiniz? İşte, muhteşem lazanya tarifi.

LAZANYA TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

  • -1 paket lazanya yaprağı
  • -2 yemek kaşığı ayçiçek yağı
  • -2 yemek kaşığı tereyağı
  • -1 adet soğan (yemeklik doğranmış)
  • -2 adet havuç (küp doğranmış)
  • -400 gram orta yağlı kıyma
  • -2 diş ezilmiş sarımsak
  • -2 çay kaşığı tuz
  • -1 çay kaşığı karabiber
  • -4 adet rendelenmiş domates
  • -2 adet defne yaprağı
  • -1,5 su bardağı bezelye
  • -2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Beşamel sos için:

  • -2 yemek kaşığı tereyağı
  • -2 yemek kaşığı un
  • -4 su bardağı soğuk süt
  • -1 çay kaşığı karabiber
  • -1/4 çay kaşığı rendelenmiş muskat cevizi


LAZANYA YAPILIŞI

  • 1. Ayçiçek yağını ve tereyağı bir tavada kızdırın. Doğranmış soğanları 3- 4 dakika kadar kavurun. Üzerine havuçları ekleyip 3-4 dakika daha kavurmaya devam edin.
  • 2. Kavrulan havuç ve soğanların üzerine kıymayı ekleyin ve suyunu salıp çekene kadar kavurun.
  • 3. Sarımsak, tuz ve karabiberi ekleyin. Son olarak rendelenmiş domates ve defne yaprağını ekleyip harcı pişmeye bırakın.
  • 4. Domates, suyunu biraz çektikten sonra içerisine bezelyeyi de ekleyin ve iç harcını pişirmeye devam edin.
  • 5. Tüm malzemeler güzelce pişince iç harcınız hazır.
  • 6. Beşamel sosu hazırlamak için; tereyağını sos tenceresinde eritin. Unu, kokusu çıkıp renk alana kadar kavurun.
  • 7. Kavrulan una soğuk sütü ekleyin ve bir çırpıcı yardımıyla sürekli karıştırarak pişirin. Pişmeyen lazanya yaprakları kullandığınızda, normale göre beşamel sosunuzu daha sıvı olması gerekir. Bu yüzden çok kıvamlı olmamasına özen gösterin.
  • 8. Karabiber ve rendelenmiş muskat cevizini ekledikten sonra ocaktan alın.
  • 9. Fırın kabının tabanına biraz beşamel sos ve iç harçtan yayıp lazanya yapraklarını dizin.
  • 10. Sırasıyla; kıymalı harç, beşamel sos ve bir parça rendelenmiş kaşar peyniri ekleyin.
  • 11. Lazanyanın en üst katı için beşamel sos ve rendelenmiş kaşar peyniri ayırdıktan sonra bu işlemi sırasıyla tüm lazanya yaprakları için tekrarlayın.
  • 12. Kalan beşamel sos ve rendelenmiş kaşar peyniri ile lazanyanın üzerini kaplayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20-25 dakika pişirin. Pişirme süresi fırından fırına değişiklik gösterebilir. Piştiğinden emin olana kadar kontrollü olarak pişirin.
  • 13. Fırından çıkan lazanyayı dilimledikten sonra ılık olarak servis edin.
  • **Afiyet olsun

LAZANYA PİŞİRME SÜRESİ: KAÇ DAKİKADA PİŞER?

6 kişilik bir lazanya tarifini hazırlama süresi 20 dakika, pişirme süresi 25 dakikadır.

LAZANYA KALORİSİ

1 porsiyon ev yapımı lazanya 695 kaloridir.

LAZANYA TARİFİNİN PÜF NOKTASI

Hazır lazanya yaprakları, haşlanma işlemi gerektirmemektedir.

LAZANYA PİŞİRME ÖNERİSİ

Lazanyanın kıymalı iç harcına arzuya göre; doğranmış kereviz sapı, maydanoz gibi aromatik bitkiler ve kuru baharatlar ilave edebilirsiniz. Beşamel sos yerine daha fazla rendelenmiş kaşar ya da değişik peynir çeşitleri kullanarak da lazanya hazırlayabilirsiniz.

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