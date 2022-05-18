Özgün Lübnandan gelen tarifsiz lezzet "Babagannuş tarifi"
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Lübnan'dan gelen tarifsiz lezzet: "Babagannuş tarifi"

Soğuk bir meze çeşidi olan "babagannuş", aslen Hataya özgüdür. Ana malzemeleri patlıcan, yoğurt biberden oluşan "babagannuş", Filistin, Suriye ve Lübnan sofralarında bolca tüketilir. Toksinlerin arındırılmasında önemli rol oynayan babagannuş tarifinin eşsiz lezzetini sizler için hazırladık. Her çeşit yemeği, mezesi yapılan patlıcanın bu muhteşem tarifine bayılacaksınız. Peki, babagannuş nasıl yapılır? İşte, babagannuş tarifi, malzemeleri, püf noktası, kalori değeri, pişirme süresi ve yapılışı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Babagannuş tarifi: kabak tatlısı malzemeleri, pişirme süresi ve yapılışı
Babagannuş nasıl yapılır?

Mutfakta en çok tüketilen sebze hangisidir, desem, eminim hepiniz "patlıcan" diyeceksiniz. Peki, patlıcanı közlenmiş yöresel bir lezzetle tatmaya ne dersiniz? İşte, patlıcanın harika bir şekle bürünmüş hali "babagannuş tarifi"...

BABAGANNUŞ TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

  • -3 adet büyük boy patlıcan
  • -3 adet kırmızı biber
  • -4 adet yeşil biber
  • -2 adet domates
  • -2 diş sarımsak
  • -4 yemek kaşığı zeytinyağı
  • -1 çay kaşığı tuz (azaltıp arttırılabilir)
  • -1 tatlı kaşığı nar ekşisi

BABAGANNUŞ YAPILIŞI

  • 1. Patlıcan, domates ve biberleri közleyin.
  • 2. Közlenen sebzeleri geniş bir tabağa alıp üzerine streç film çekin ve soğumaya bırakın. Bu sayede kabukları daha kolay soyulacaktır.
  • 3. Közlenen sebzelerin hepsinin kabuklarını dikkatlice soyarak bir kaseye alın.
  • 4. Patlıcanları bir bıçak yardımıyla incecik doğrayarak ezin. Kalan sebzeleri de dilediğiniz boyutta, küp küp doğrayın ve kasede karıştırın.
  • 5. Bir kasede ezilmiş sarımsağı, zeytinyağını, tuzu ve nar ekşisini karıştırın ve köz karışıma dökün.
  • 6. Bütün malzemeleri karıştırın ve sunuma hazır hale getirin.
  • 7. İsteğe göre doğranmış maydanozla servis edin.

BABAGANNUŞ PİŞİRME SÜRESİ: KAÇ DAKİKADA PİŞER?

Babagannuş tarifini hazırlama süresi 15 dakika, pişirme süresi 30 dakikadır.

BABAGANNUŞ KALORİSİ

Babagannuş tarifinin kalori değeri 157/kcal'dir.

BABAGANNUŞ TARİFİNİN PÜF NOKTALARI

Közlenmiş patlıcanları daha kolay soymak için bıçağın tersiyle hafif hafif kabuklarına dokunarak soyabilirsiniz.

BABAGANNUŞ PİŞİRME ÖNERİSİ

Közlemek için köz tavası ya da sac kullanmak işinizi kolaylaştıracaktır.

BABAGANNUŞ TARİFİNİN SERVİS ÖNERİSİ

Dilerseniz, üzerine minik minik doğranmış beyaz soğan ve ince ince kıyılmış maydanoz ile süsleyebilirsiniz.


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