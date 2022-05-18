Lübnan'dan gelen tarifsiz lezzet: "Babagannuş tarifi" Soğuk bir meze çeşidi olan "babagannuş", aslen Hataya özgüdür. Ana malzemeleri patlıcan, yoğurt biberden oluşan "babagannuş", Filistin, Suriye ve Lübnan sofralarında bolca tüketilir. Toksinlerin arındırılmasında önemli rol oynayan babagannuş tarifinin eşsiz lezzetini sizler için hazırladık. Her çeşit yemeği, mezesi yapılan patlıcanın bu muhteşem tarifine bayılacaksınız. Peki, babagannuş nasıl yapılır? İşte, babagannuş tarifi, malzemeleri, püf noktası, kalori değeri, pişirme süresi ve yapılışı.

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