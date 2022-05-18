İçli köfte tarifi: içli köfte malzemeleri, pişirme süresi ve yapılışı

İçli köfte yapımı zor görünse de birkaç malzeme ile sizin için kolaylaşacak. Bu geleneksel lezzetin gelin tarifine bakalım. İşte, muhteşem içli köfte tarifi.

İÇLİ KÖFTE TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Dışı İçin:

-2,5 su bardağı köftelik ince bulgur

-1,5 çay bardağı irmik

-4,5 su bardağı su (sıcak)

-1 su bardağı un

-1,5 yemek kaşığı domates- biber salçası

-2 çay kaşığı tuz

-1/2 çay kaşığı karabiber

İç harcı için:

-3 yemek kaşığı sıvı yağ

-450 gram orta yağlı kıyma

-3 adet kuru soğan (küp doğranmış)

-2 çay kaşığı tuz

-1 çay kaşığı karabiber

-1,5 su bardağı iri dövülmüş ceviz içi

Kızartmak için:

-2 su bardağı ayçiçek yağı

İÇLİ KÖFTE YAPILIŞI

1. İçli köftenin iç harcını hazırlamak için; kuru soğanı küçük küpler halinde doğrayın. Sıvı yağı tavada kızdırın.

İçli köftenin iç harcını hazırlamak için; kuru soğanı küçük küpler halinde doğrayın. Sıvı yağı tavada kızdırın. 2. Doğradığınız kuru soğan ve orta yağlı kıymayı kavurun. Üzerine tuz, karabiber ve ceviz içi ilave edip İç harcı ılınması için bir kenarda bekletin.

Doğradığınız kuru soğan ve orta yağlı kıymayı kavurun. Üzerine tuz, karabiber ve ceviz içi ilave edip İç harcı ılınması için bir kenarda bekletin. 3. İçli köftenin dışını hazırlamak için; köftelik ince bulguru ve irmiği derin bir kabın içine alın. Sıcak suyu ilave edin ve bulgurlar şişene dek 10 dakika bekletin.

İçli köftenin dışını hazırlamak için; köftelik ince bulguru ve irmiği derin bir kabın içine alın. Sıcak suyu ilave edin ve bulgurlar şişene dek 10 dakika bekletin. 4. Salça tuz ve karabiberi bulgur ve irmik karışımına yedirdikten sonra yavaş yavaş unu ilave ederk hamur haline gelene kadar yoğurun.

Salça tuz ve karabiberi bulgur ve irmik karışımına yedirdikten sonra yavaş yavaş unu ilave ederk hamur haline gelene kadar yoğurun. 5. Hazırladığınız harçtan avuç büyüklüğünde parçalar kopartın ve ellerinizi ıslatıp, parmaklarınızla kenarlarını düzelterek ortasını çukurlaştırın.

Hazırladığınız harçtan avuç büyüklüğünde parçalar kopartın ve ellerinizi ıslatıp, parmaklarınızla kenarlarını düzelterek ortasını çukurlaştırın. 6. Önceden hazırlayıp, soğuttuğunuz iç harçtan alarak köftelerin içini doldurun. Arzuya göre; yuvarlayarak ya da kenar kısımlarını kapattıktan sonra parmaklarınızla bastırıp, uç kısımları sivri olacak şekilde köfteler hazırlayın.

Önceden hazırlayıp, soğuttuğunuz iç harçtan alarak köftelerin içini doldurun. Arzuya göre; yuvarlayarak ya da kenar kısımlarını kapattıktan sonra parmaklarınızla bastırıp, uç kısımları sivri olacak şekilde köfteler hazırlayın. 7. Ayçiçek yağını geniş tabanlı bir tavada kızdırın. Hazırladığınız içli köfteleri kızgın derin yağda bir maşa yardımıyla çevirerek altın sarısı renk alana kadar kızartın.

Ayçiçek yağını geniş tabanlı bir tavada kızdırın. Hazırladığınız içli köfteleri kızgın derin yağda bir maşa yardımıyla çevirerek altın sarısı renk alana kadar kızartın. 8. Sıcak olarak servis edip, sevdiklerinizle afiyetle tüketin.

Sıcak olarak servis edip, sevdiklerinizle afiyetle tüketin. *Afiyet olsun.

İÇLİ KÖFTE PİŞİRME SÜRESİ: KAÇ DAKİKADA PİŞER?

İçli köfte tarifini hazırlama süresi 45 dakika, pişirme süresi 20 dakikadır.

İÇLİ KÖFTE KALORİSİ

İçli köfte tarifinin kalori değeri 163/kcal'dir.

İÇLİ KÖFTE TARİFİNİN PÜF NOKTALARI

İçli köftelerin kolay şekil alması için; orta kısımlarını, elinizi suya ya da yağa batırarak açın.

İÇLİ KÖFTE TARİFİNİ PİŞİRME ÖNERİSİ

İçli köfteleri, kızartmak yerine haşladıktan sonra da servis edebilirsiniz.

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