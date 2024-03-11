Isparta'da Ramazan ayı boyunca oruç tutanların merak edeceği iftar saatleri belli oldu. Mübarek Ramazan ayı, 11 Mart Pazartesi günü başlayacak ve 9 Nisan Salı günü sona erecek. Ramazan ayı Müslümanlar için iftar saatlerinin bekleyeceği heyecan dolu olacak. Isparta akşam ezanı, akşam namazı ve Isparta namaz vakitleri haberimizde.

Isparta iftar saati kaçta, ezan kaçta okunacak?

Isparta imsak, sahur ve iftar vakitleri on bir ayın sultanı Ramazan ayının giriyor olması nedeniyle yoğun ilgi görüyor. Diyanet tarafından hazırlanan 2024 Isparta namaz vakitleri ve Isparta imsakiyesinin tamamına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

İlk iftar ne zaman 2024?

2024 yılının Ramazan ayının ilk teravih namazı 10 Mart Pazar günü, yatsı namazını müteakiben camilerde kılınacak.

Ardından ramazanın ilk orucu için gece sahura kalkılacak ve ertesi gün ilk iftar yapılacak.

Isparta'da ilk iftar saat kaçta 2024?

Isparta'da Ramazan ayının ilk iftarı, 11 Mart Pazartesi günü saat 19:08'de akşam ezanının okunmasıyla birlikte gerçekleşecek. Bu zaman diliminde ilk oruç da açılmış olacak.

Isparta'da ilk teravih namazı ne zaman 2024?

Isparta'da 10 Mart Pazar günü yatsı ezanı 20:22'de okunacak. Buna göre; teravih namazı da yatsı namazının farzının ardından kılınmaya başlanacak.

Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün 2024?

2024 yılında Ramazan Bayramı 10 Nisan Çarşamba günü başlayacak ve 12 Nisan Cuma günü sona erecek.

Ramazan Bayramı'nın önemli günleri:

9 Nisan Salı: Ramazan Bayramı Arefe Günü (yarım gün tatil)

10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı'nın 1. Günü

11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı'nın 2. Günü

12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı'nın 3. Günü

Isparta'nın Tarihi

Isparta, tarih boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir şehirdir. Antik çağlardan itibaren Lidyalılar, Persler, Romalılar ve Bizanslılar gibi çeşitli medeniyetlerin etkisi altında kalmıştır. Osmanlı döneminde ise önemli bir yerleşim yeri olmuş ve çeşitli tarihî olaylara tanıklık etmiştir.

Isparta'nın Coğrafi Konumu

Isparta, Türkiye'nin Akdeniz Bölgesi'nde yer alır. Burdur, Antalya, Afyonkarahisar ve Konya gibi illerle komşudur. Göller bölgesinde bulunan Isparta, Eğirdir Gölü ve Kovada Gölü gibi doğal güzelliklere ev sahipliği yapar.

Isparta'nın Nüfusu

Isparta, Türkiye'nin orta büyüklükteki illerinden biridir. 2022 itibarıyla nüfusu 400 bin civarındadır. Şehir, tarım, sanayi, ticaret ve turizm gibi çeşitli sektörlerde faaliyet göstermektedir.

Isparta'nın Posta Kodu

Isparta'nın posta kodu 32XXX'dir. Isparta'nın farklı bölgeleri ve mahalleleri için özel posta kodları bulunmaktadır.







