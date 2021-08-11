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İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ 11 Ağustos arıza, su kesintisi sorgulama

İstanbul’un çeşitli ilçelerinde arıza kaynaklı ve planlı su kesintileri yaşanıyor. 11 Ağustos günü İSKİ su kesintisinin ne zaman biteceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yaşadığı bölgede su temin edemeyen vatandaşlar, İstanbul su kesintisi ne zaman bitecek, Arnavutköy, Eyüpsultan, Çekmeköy sular ne zaman gelecek gibi sorulara yanıt arıyor. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte 11 Ağustos İSKİ su kesintisi sorgulama...

Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbulda sular ne zaman gelecek? İSKİ 11 Ağustos arıza, su kesintisi sorgulama
iski

11 Ağustos Çarşamba günü, İstanbul'un çeşitli bölgelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinden etkilenen bölgelerde ikamet eden vatandaşlar da İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi sitesine girerek suların geleceği saat merak kazandı.

İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İlçe : Beykoz

Etkilenen Mahalleler : Ortaçeşme Mah,Dereseki Mah,Akbaba Mah

Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 11.08.2021 16:26

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.8.2021 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Maltepe

Etkilenen Mahalleler : Başıbüyük Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 11.08.2021 14:06

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.8.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Çekmeköy

Etkilenen Mahalleler : Ömerli Mah

Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı

Başlama Tarihi : 11.08.2021 09:19

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.8.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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