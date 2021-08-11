İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ 11 Ağustos arıza, su kesintisi sorgulama

11 Ağustos Çarşamba günü, İstanbul'un çeşitli bölgelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinden etkilenen bölgelerde ikamet eden vatandaşlar da İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi sitesine girerek suların geleceği saat merak kazandı.
İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Ortaçeşme Mah,Dereseki Mah,Akbaba Mah
Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 11.08.2021 16:26
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.8.2021 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Maltepe
Etkilenen Mahalleler : Başıbüyük Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 11.08.2021 14:06
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.8.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Çekmeköy
Etkilenen Mahalleler : Ömerli Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi : 11.08.2021 09:19
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.8.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.