İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ 11 Ağustos arıza, su kesintisi sorgulama İstanbul’un çeşitli ilçelerinde arıza kaynaklı ve planlı su kesintileri yaşanıyor. 11 Ağustos günü İSKİ su kesintisinin ne zaman biteceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yaşadığı bölgede su temin edemeyen vatandaşlar, İstanbul su kesintisi ne zaman bitecek, Arnavutköy, Eyüpsultan, Çekmeköy sular ne zaman gelecek gibi sorulara yanıt arıyor. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte 11 Ağustos İSKİ su kesintisi sorgulama...

Haber Merkezi 11 Ağustos 2021, 17:27 Son Güncelleme: 11 Ağustos 2021, 17:47 Yeni Şafak