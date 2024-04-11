"Kargolar ne zaman, hangi gün açılacak? Kargolar saat kaça kadar açık?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Gönderi yapacak olanlar, ya da internet üzerinden alışverişlerini tamamlayacak olan vatandaşlar Ramazan Bayramı'nda kargoların çalışma durumuna göre planlarına yön verecekler. MNG Kargo, Yurtiçi Kargo, Sürat Kargo tatil günlerinde operasyonel faaliyetlerinde yapılan değişiklik durumlarını müşterileri ile paylaşıyor. Peki Kargolar ne zaman, hangi gün açılacak? Kargolar saat kaça kadar açık? Bayramda kargo çalışma saatleri...