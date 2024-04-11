"Kargolar ne zaman, hangi gün açılacak? Kargolar saat kaça kadar açık?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Gönderi yapacak olanlar, ya da internet üzerinden alışverişlerini tamamlayacak olan vatandaşlar Ramazan Bayramı'nda kargoların çalışma durumuna göre planlarına yön verecekler. MNG Kargo, Yurtiçi Kargo, Sürat Kargo tatil günlerinde operasyonel faaliyetlerinde yapılan değişiklik durumlarını müşterileri ile paylaşıyor. Peki Kargolar ne zaman, hangi gün açılacak? Kargolar saat kaça kadar açık? Bayramda kargo çalışma saatleri...
Kargolar bayram tatili boyunca operasyonlarına ara verecek. 9 Nisan 13.00 itibariyle başlayan resmi tatil, 10-11-12 Nisan tarihine kadar devam edecek.
Kargoların pazar günü de çalışmadığı hesaba katılırsa, kargo firmalarının 13 Nisan Cumartesi günü faaliyete başlayacağı söylenebilir.
Detaylı bilgi almak için kargo firmanızla görüşmeniz daha sağlıklı olacaktır.
Kargo firmalarının çağrı merkezleri şu şekilde;
Aras Kargo: 444 25 52
Yurtiçi Kargo: 444 99 99
MNG Kargo: 0(850) 222 06 06
Sürat Kargo: 0850 202 0 202
UPS Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 07:30 – 18:00 arası ve Cumartesi günleri saat 07:30 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 00 66 telefon numaralı UPS Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.
İnter Global Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 09:00 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 0 392 telefon numaralı İnter Global Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.
TNT Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 08:00 – 19:00 arası ve Cumartesi günleri saat 08:00 – 18:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 0 868 telefon numaralı TNT Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.