Kayseri sahur vakti 2025: Kayseri'de sahur saat kaçta? 5 Mart Kayseri imsakiyesi

Mübarek Ramazan ayının beşinci günü için bugün sahura kalkılacak. Kayseri'de oruç ibadetini yerine getirenler sahur vaktinin tam olarak kaçta olduğunu araştırıyor. Hem sağlık hem de manevi yönden bir çok faydası bulunan oruç ibadetinde, sahura kalkmak da bir o kadar önemli. Peki Kayseri'de sahur saat kaçta? Sabah ezanı kaçta okunacak?





KAYSERİ'DE SAHUR SAAT KAÇTA?





Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kayseri İmsakiyesi 2025 takvimine göre, bugün (5 Mart) Kayseri sahur vakti saat 05.37'de olacak.





ORUCUN SAĞLIĞA FAYDALARI

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde (www.diyanet.gov.tr) yer alan açıklamalara göre,

Oruç ibadetinin maddi, manevi, nefsimiz, ruhumuz ve sağlığımız ile ilgili pek çok faydası vardır. Hz. Peygamber (s): “Oruç tutun, sağlıklı olursunuz” buyururken, belki de her türlü faydayı kastetmiştir. Sağlıkla ilgili olanları, bilenler ve uzmanlar değişik vesilelerle dile getirmişlerdir. Orucun kazandırdığı faydaları biraz daha değişik açıdan ele almakta yarar görüyorum.





1- Oruç, önce bedeni terbiye eder, sonra da nefsi ve ruhu terbiye eder.

2- Oruç, insanın iradesini kuvvetlendirir. Oruçlu kişi aç ve susuzdur. Ama elindeki ekmeği yemez, suyu içmez. Yani Allah için, kendi malına bile el uzatmaz. Böyle yetişen bir insan, başkasının malına hiç zarar vermez.

3- Oruç, dünya malını değersiz kılar. Zira oruçlu kişi bir dilim ekmeğe ve bir bardak suya bile tenezzül etmez. Bu bilince erişen insanların gözünde dünya malı, değersiz hale gelmiştir.

4- Oruç, insanı disiplinli yapar. Oruç tutan kişi, sahurda imsak vaktine, iftar anında da akşam vaktine dikkat etmek zorundadır. Namaz ve mukabele vakitlerini de titizlikle takib eder. Böylece her şeyi vaktinde ve titizlikle yapma alışkanlığı kazanmış olur.

5- Oruç insana görevine bağlı olmayı öğretir. Oruca niyetlenen insan biraz zorlandığında, kimsenin görmediği bir yer bulsa da orucunu bozmaz. Şayet bozarsa, cezasını kendi kendine verir. Ya kaza orucu tutar, ya fidyesini verir. Gerekmişse kefaretini de öder. Böyle yetişen insan, vazifesini asla aksatmaz.

6- Oruç, ilk etapta iftara kavuşma özlemi oluşturur. Bir ay boyunca, oruç tutup, peşinden de iftara kavuşan insanda, giderek C.Hakkın rızasına kavuşma arzusu oluşur.

7- Oruç, insana başarı azmi kazandırır. Bazı şeyler var ki, çalışmayla kazanılır. Bilgi, para, tecrübe ve sevap gibi. Oruç tutanlar, daimi alışkanlığı olan yemeyi, su içmeyi bırakabiliyorlar. Alışkın ve ihtiyacı olduğu şeyleri bile Allah için bırakabilen insan, her zaman yapmadığı günahları tamamen de bırakabilir, hatta bırakmalıdır.



