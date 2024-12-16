Resmi Gazete'de Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. Buna göre yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak duyuruldu. Pasaport, kimlik ve ehliyet ücretleri bu orandan etkilenecek. Peki kimlik çıkarma ücreti ne kadar? İşte kimlik kartı yenileme ücreti.

2025 KİMLİK YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

Kimlik kartlarını yenileme ücretine de zam gelecek. Kimlik kartı yenileme bedeli 187 TL’ye çıkarken, kaybolan kimlik kartları için ödenecek ücret ise 374 TL olmasına karar verildi.

2025 yılında kimlik kartı yenileme ücreti 130 TL’den 187,1 TL’ye yükseldi. Kimlik kartı kayıp bedeli ise 260 TL ‘den 374,2 TL’ye çıktı.

KİMLİK YENİLEME SÜRESİ İÇİN SON TARİH OLACAK MI?

Yeni çipli kimlik kartlarına geçiş ve mevcut nüfus cüzdanlarının değiştirilmesi süreci ile ilgili son tarihler, Türkiye'de İçişleri Bakanlığı ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir ve zaman zaman güncellenebilir. Bu tür değişiklikler, vatandaşların yeni sistemlere uyum sağlaması için yeterli zaman tanımak ve geçiş sürecini kolaylaştırmak amacıyla yapılır. Bu aşamada kimlik yenileme son tarih nedir sorusu vatandaşlar için güncelliğini koruyor. Eski kimlik geçerlilik süresi ya da diğer bir ifadeyle kimlik yenileme son tarih 31 Aralık 2024 tarihine kadar devam edecektir.

KİMLİK YENİLEME RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Yeni kimlik almak için randevu şartı var. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü resmi sitesi olan https://randevu.nvi.gov.tr/ adresinden bağlı olunan kurum için randevu alınabilir. İnternetten almak istemeyenler için telefon seçeneği de bulunuyor. Telefon ile Alo 199 arayarak randevu oluşturulabilir.

KİMLİK YENİLEME İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELER?

Kimlik yenileme işlemi için bazı evrakların Nüfus Müdürlüğüne giderken götürülmesi gerekiyor. Bu evrakların randevu saatinden önce tamamlanması ve randevu saatine götürülmesi şart. Aksi taktirde kimlik yenileme işlemi yapılamaz. Yeni nüfus cüzdanı için gerekli belgeler;

> Nüfus cüzdanı/kimlik kartı, aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi

> Bir adet biyometrik fotoğraf

KİMLİK YENİLEME ÜCRETİ NEREDEN YATIRILIR?

Kimlik yenileme ücreti 5 şekilde yatırılabilir. Bunlar şu şekildedir:

> Vergi Dairesi Müdürlüklerinden,

> Gelir İdaresi Başkanlığına ait https://ivd.gib.gov.tr/ internet adresi üzerinden sanal pos uygulamasıyla kredi kartı veya banka kartı aracılığıyla,

> Gelir İdarisi Başkanlığına ait web sayfasından

> https://alo199.nvi.gov.tr/ ve https://randevu.nvi.gov.tr/ internet adresinde belirtilen anlaşmalı bankalardan

> PTT Şubelerinden yatırılabilmektedir.

E-DEVLETTEN KİMLİK RANDEVUSU NASIL ALINIR?

E-devletten randevu alınacak ise işlem sırası şu şekildedir.

> Şifrenizle e-devlet adresine girilir.

> Arama kısmına kimlik yenileme yazılır.

> T.C. kimlik kartı başvurusu kısmına girilir.

> Sistem nüfus müdürlüğüne yönlendirme yapacaktır.

> Yeni başvuru tıklanarak ekranda çıkan metin onaylanır.

> Ekranda çıkan il ve ilçelerin hangi nüfus müdürlüğüne gidilecekse tercih edilir ve devam et kısmına basılır.

> Kişi; kim için randevu alacaksa o kişiler seçilir ve devam et bölümüne basılır.

> Gidilecek saat de seçilerek işlem tamamlanır.







