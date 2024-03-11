Kırıkkale'da Ramazan ayı boyunca oruç tutanların merak edeceği iftar saatleri belli oldu. Mübarek Ramazan ayı, 11 Mart Pazartesi günü başlayacak ve 9 Nisan Salı günü sona erecek. Ramazan ayı Müslümanlar için iftar saatlerinin bekleyeceği heyecan dolu olacak. Kırıkkale akşam ezanı, akşam namazı ve Kırıkkale namaz vakitleri haberimizde.
Kırıkkale iftar saati kaçta, ezan kaçta okunacak?
Kırıkkale imsak, sahur ve iftar vakitleri on bir ayın sultanı Ramazan ayının giriyor olması nedeniyle yoğun ilgi görüyor. Diyanet tarafından hazırlanan 2024 Kırıkkale namaz vakitleri ve Kırıkkale imsakiyesinin tamamına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.
Kırıkkale'de ilk iftar saat kaçta 2024?
Kırıkkale'de Ramazan ayının ilk iftarı, 11 Mart Pazartesi günü saat 18:55'de akşam ezanının okunmasıyla birlikte gerçekleşecek. Bu zaman diliminde ilk oruç da açılmış olacak.
Kırıkkale'de ilk teravih namazı ne zaman 2024?
Kırıkkale'de 10 Mart Pazar günü yatsı ezanı 20:12'de okunacak. Buna göre; teravih namazı da yatsı namazının farzının ardından kılınmaya başlanacak.
Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün 2024?
2024 yılında Ramazan Bayramı 10 Nisan Çarşamba günü başlayacak ve 12 Nisan Cuma günü sona erecek.
Ramazan Bayramı'nın önemli günleri:
9 Nisan Salı: Ramazan Bayramı Arefe Günü (yarım gün tatil)
10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı'nın 1. Günü
11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı'nın 2. Günü
12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı'nın 3. Günü
Kırıkkale'nin Tarihi
Kırıkkale, tarih boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir şehirdir. Antik çağlardan itibaren Hititler, Frigler, Persler ve Romalılar gibi çeşitli medeniyetlerin izlerini taşır. Ancak modern anlamda şehir, 1950'lerde Türkiye'nin sanayileşme hamlesi kapsamında kurulmuştur.
Kırıkkale'nin Coğrafi Konumu
Kırıkkale, Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi'nde yer alır. Ankara, Çankırı, Kırşehir ve Aksaray gibi illerle komşudur. Kuzey Anadolu Dağları'nın güney eteklerinde bulunan Kırıkkale, Türkiye'nin önemli sanayi bölgelerinden biri olarak konumlanmıştır.
Kırıkkale'nin Nüfusu
Kırıkkale, Türkiye'nin orta büyüklükteki illerinden biridir. 2022 itibarıyla nüfusu 300 bin civarındadır. Şehir, sanayi, tarım ve ticaret gibi çeşitli sektörlerde faaliyet göstermektedir.
Kırıkkale'nin Posta Kodu
Kırıkkale'nin posta kodu 71XXX'dir. Kırıkkale'nin farklı bölgeleri ve mahalleleri için özel posta kodları bulunmaktadır.