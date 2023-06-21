Klima ne kadar elektrik tüketir? Klima BTU değerlerine göre elektrik tüketimleri

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte şüphesiz her evde vazgeçilmez haline gelen klimaların ne kadar elektrik tükettiği vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Klima sistemlerinin elektrik tüketimi klima modeli, enerji verimliliği, çalışma süresi, ortam sıcaklığı ve izolasyon gibi faktörlere göre değişmektedir. Peki klima ne kadar elektrik tüketir? İşte detaylar.

KLİMA NE KADAR ELEKTRİK TÜKETİR? KLİMA BTU DEĞERLERİNE GÖRE ELEKTRİK TÜKETİMLERİ NELER?

Klima sistemlerinin elektrik tüketimi, birkaç faktöre bağlı olarak değişebilir. Bunlar arasında klima modeli, enerji verimliliği, çalışma süresi, ortam sıcaklığı ve izolasyon gibi faktörler yer alır. Klima sistemlerinin elektrik tüketimi genellikle birim olarak watt veya kilovat olarak ölçülür.

Klima sistemlerinin soğutma kapasiteleri, BTU (British Thermal Unit) veya kW (kilowatt) cinsinden ifade edilir. BTU, klima sisteminin bir saat boyunca ısıtma veya soğutma kapasitesini temsil eder. Kilowatt ise genellikle daha yaygın olarak kullanılan bir güç birimidir.

Klima sistemlerinin enerji tüketimi, BTU değerlerine göre farklılık gösterebilir. Genel olarak, yüksek BTU değerine sahip bir klima sistemi, daha fazla enerji tüketir. Ancak enerji verimliliği burada önemli bir faktördür. Yüksek BTU değerine sahip bir klima sistemi, aynı zamanda daha enerji verimli olabilir ve daha az elektrik tüketebilir.

Enerji verimliliği, klimaların SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) veya EER (Energy Efficiency Ratio) gibi değerlerle ölçülür. Bu değerler, klimanın soğutma kapasitesine oranla ne kadar enerji tükettiğini gösterir. Daha yüksek SEER veya EER değeri, daha enerji verimli bir klima sistemini temsil eder.

A SINIFI KLİMA NE KADAR ELEKTRİK HARCAR?

A enerji sınıfına mensup klimaların elektrik tüketimi; BTU güçleri ve kullanıldıkları zaman dilimi hesaba katılarak hesaplanır. Örnek olarak A enerji sınıfı 9000 BTU bir klimanın maksimum ayarlarda kullanımı saatte 0,8 kWh elektrik harcarken aynı sınıfa mensup 12000 BTU bir klimanın saatlik enerji kullanımı ise 1,08 kWh’tir.

A enerji sınıfına sahip 12000 BTU bir klimanın günde 10 saat kullanıldığı göz önünde bulundurularak günlük tüketimin 10,8 kWh, aylık tüketimin ise 324 kWh olduğu bulunur. Klimanın enerji maliyeti ise sürekli değişen elektrik birim maliyetlerinin güncel fiyatı hesaba katılarak aylık tüketim ile çarpılmasıyla bulunur.

SALON TİPİ KLİMA NE KADAR ELEKTRİK HARCAR?

Büyük toplantı alanları, spor salonları ve iş yerlerinde kullanılan salon tipi klimalar genellikle 24000 BTU değerine sahiptir. Maksimum güçte kullanılan 24000 BTU bir salon tipi klimanın saatlik enerji tüketimi 2,19 kWh’tir. Bu klimanın günde 10 saat çalıştırıldığı düşünülürse günlük tüketim 21,9 kWh, aylık tüketim ise 657 kW olarak bulunmuş olur. Enerji maliyeti ise sürekli değişen elektrik birim maliyetlerinin güncel fiyatı hesaba katılarak aylık tüketim ile çarpılmasıyla bulunur.

ENDÜSTRİYEL KLİME NE KADAR ELEKTRİK HARCAR?

500 metrekareye yakın alanı kolaylıkla soğutabilen endüstriyel klimalar, özellikle sanayide kullanılır. Sanayi işletmeleri için bir avantaj olan endüstriyel klimaların modele göre değişmek koşuluyla saatlik 1,5 kWh ile 2,2 kWh arasında enerji tüketimleri mevcuttur. Buna göre günde 10 saat çalışan bir endüstriyel klimanın aylık enerji tüketiminin 660 kWh olacağı bulunabilir. Endüstriyel klimaların bir diğer özelliği ise yalnızca kapalı değil aynı zamanda açık alanlarda da kullanılmasıdır. Bu klimalar, soğuk ortamda çalışabilen diğer makine ve cihazlara da optimum ısı desteği sağlar.

KLİMA 1 AYDA NE KADAR ELEKTRİK HARCAR?

Klimanın bir aylık elektrik tüketimi; klimanın markasına, modeline, BTU gücüne, enerji sınıfına ve kullanıldığı saate göre değişiklik gösterir. Genel olarak klimalar günün 24 saati çalışan cihazlar değildir. Bu nedenle aylık kullanım hesaplanırken klimanın günde 10 saat kullanıldığı göz önünde bulundurulmuştur. A sınıfına mensup 12000 BTU gücüne sahip bir klimanın aylık enerji tüketimi 324 kWh iken salon tipi bir klimanın aylık tüketimi 657 kWh’tir. Endüstriyel klimalarda ise aylık tüketim günde 10 saat için 660 kWh olsa da endüstriyel klimaların 24 saat çalıştırılabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Günde 24 saat çalışan endüstriyel klimaların aylık enerji tüketimi 1600 kWh’e kadar varabilir.

KLİMA ELEKTRİĞİNDEN NASIL TASARRUF EDİLİR?

Klima elektriğinden tasarruf etmek için yapılması gerekenler şunlardır:

Klima güneş almayan bir yere konumlandırılmalıdır.

Klimanın konulacağı ortama ısı yalıtımı yaptırılmalıdır.

Enerji sınıfı yüksek olan klimalar tercih edilmelidir.

İhtiyaç olmayan durumlarda klima çalıştırılmamalıdır.

Klima son seviyede değil nispeten daha düşük ayarlarda çalıştırılmalıdır.

Klimanın çalıştığı ortamdaki kapı ve pencereler kapalı tutulmalı, gereksiz yere de açılmamalıdır.







