Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 15 Temmuz koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 17, vaka sayısı 947

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü. İyileşen sayısındaki olumlu gelişmeler ise devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 947 kişiye koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 215 bin 940, can kaybı 5 bin 419 oldu.

Bugünün koronavirüs verileri.

Son 24 saatte 1013 kişinin daha iyileşmesiyle koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlananların sayısı 197 bin 733 oldu.

6 ilde 3 gündür hiç pnömoniye rastlanmadı

Bakan Koca'nın verileri duyurduğu paylaşımında, "1.000’in altındaki ikinci günümüz. Yeni iyileşen hasta sayımız, yeni vaka sayısından fazla. Malatya, Trabzon, Kilis, Yalova, Bayburt ve Ardahan’da 3 gündür pnömoniye hiç rastlanmadı. Yeni vaka verileri yakın günlerde ciddiyetimizin arttığını gösteriyor." ifadeleri yer aldı.

Pnömoni nedir?

Pnömoni halk arasındaki bilinen tabiriyle zatürre; kısaca akciğer dokusunun iltihaplanmasıdır. Bakteriler başta olmak üzere çeşitli mikroorganizmalara bağlı olarak meydana gelir. Bazı pnömoni türlerinde hasta kişiden sağlam kişilere doğrudan bulaşma riski vardır. Ama hastalık çoğunlukla, hastanın kendi ağız, boğaz veya sindirim kanalında bulunan mikropların akciğere ulaşmasıyla meydana gelmektedir. Normal durumda hastalığa neden olmayan bu mikroplar, vücut savunması zayıf düşmüş kişilerde pnömoni oluşturur. Dolayısıyla pnömoni'nin oluşmasında bulaşmadan çok, kişinin vücut direncini kıran risk faktörleri rol oynar.

Geçtiğimiz 5 günün koronavirüs verileri

14 Temmuz koronavirüs sonuçları.

13 Temmuz koronavirüs sonuçları.

12 Temmuz koronavirüs sonuçları.

11 Temmuz koronavirüs sonuçları.

10 Temmuz koronavirüs sonuçları.