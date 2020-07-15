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Koronavirüs Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 15 Temmuz koronavirüs sonuçlarını açıkladı Ölü sayısı 17, vaka sayısı 947
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15 Temmuz koronavirüs sonuçları

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 15 Temmuz koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 17, vaka sayısı 947

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 Temmuz günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve toplam vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, verileri Sağlık Bakanlığı Korona Tablosunun görseliyle duyurdu. Bugün 947 kişiye koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 215 bin 940, can kaybı 5 bin 419 oldu. Bakan Koca, yaptığı paylaşımda Malatya, Trabzon, Kilis, Yalova, Bayburt ve Ardahan’da 3 gündür pnömoniye hiç rastlanmadığını belirtti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fahrettin Koca
Fahrettin Koca

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü. İyileşen sayısındaki olumlu gelişmeler ise devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 947 kişiye koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 215 bin 940, can kaybı 5 bin 419 oldu.

Bugünün koronavirüs verileri.

  • Son 24 saatte 1013 kişinin daha iyileşmesiyle koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlananların sayısı 197 bin 733 oldu.

6 ilde 3 gündür hiç pnömoniye rastlanmadı

  • Bakan Koca'nın verileri duyurduğu paylaşımında, "1.000’in altındaki ikinci günümüz. Yeni iyileşen hasta sayımız, yeni vaka sayısından fazla. Malatya, Trabzon, Kilis, Yalova, Bayburt ve Ardahan’da 3 gündür pnömoniye hiç rastlanmadı. Yeni vaka verileri yakın günlerde ciddiyetimizin arttığını gösteriyor." ifadeleri yer aldı.

Pnömoni nedir?

Pnömoni halk arasındaki bilinen tabiriyle zatürre; kısaca akciğer dokusunun iltihaplanmasıdır. Bakteriler başta olmak üzere çeşitli mikroorganizmalara bağlı olarak meydana gelir. Bazı pnömoni türlerinde hasta kişiden sağlam kişilere doğrudan bulaşma riski vardır. Ama hastalık çoğunlukla, hastanın kendi ağız, boğaz veya sindirim kanalında bulunan mikropların akciğere ulaşmasıyla meydana gelmektedir. Normal durumda hastalığa neden olmayan bu mikroplar, vücut savunması zayıf düşmüş kişilerde pnömoni oluşturur. Dolayısıyla pnömoni'nin oluşmasında bulaşmadan çok, kişinin vücut direncini kıran risk faktörleri rol oynar.

Geçtiğimiz 5 günün koronavirüs verileri

14 Temmuz koronavirüs sonuçları.

13 Temmuz koronavirüs sonuçları.

12 Temmuz koronavirüs sonuçları.

11 Temmuz koronavirüs sonuçları.

10 Temmuz koronavirüs sonuçları.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 14 Temmuz koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 20, vaka sayısı 992
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 14 Temmuz koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 20, vaka sayısı 992

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