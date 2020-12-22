Koronavirüs Adanada akılalmaz olay Koronadan ölen yakınlarının cenazesini öperek uğurlamışlar
TÜRKİYE

Adana'da akılalmaz olay: Koronadan ölen yakınlarının cenazesini öperek uğurlamışlar

Koronavirüs haritası tamamen kırmızıya boyanan Adana'da kısıtlamaların ardından haritada 'risksiz' bölgeleri simgeleyen yeşil alanlarda artış görüldü. Ancak vatandaşlar tedbirlere uymamakta diretiyor. Aysel İdiş isimli vatandaş, kentte genel anlamda kurallara uyulmadığını, maske takan birçok kişinin burunlarının altına takarak gezdiğini belirterek, "Arkadaşımın ailesinden biri koronavirüsten öldü. Adam gömülmeden önce öperek vedalaşmışlar. Sonra hepsi koronavirüse yakalandı. Yani gerçekten fıkra gibi. Allah yardımcımız olsun” diye konuştu.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv


Yaklaşık iki hafta önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın vaka sayılarının hızla arttığı kentlerden biri olarak açıkladığı Adana’da, özellikle hastanelerde yoğunluklar yaşanırken, valilik de tedbirlere dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulunuldu. Bununla birlikte Sağlık Bakanlığı’nın HES mobil uygulamasındaki risk haritası neredeyse tamamen ‘yüksek riski’ simgeleyen kırmızı rengine bürünürken kentte sadece mezarlıklar risksiz bölge olarak kaldı. Türkiye genelinde belirli gün ve saatlerde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaların ardından ise kentteki risksiz bölgelerde artışlar oldu.

Adana'nın Kovid-19 haritası: En risksiz bölge mezarlıklar
KORONAVİRÜS
Adana'nın Kovid-19 haritası: En risksiz bölge mezarlıklar
  • HES mobil uygulamasındaki koronavirüs risk haritasında kırmızı rengin yoğun olduğu bölgelerde kısmen de olsa yeşil rengin arttığı görüldü.

Adana'da koronavirüs paniği: Mahalleyi çamaşır suyu ile yıkadılar
OYNAT 00:33
Adana'da koronavirüs paniği: Mahalleyi çamaşır suyu ile yıkadılar
Adana'nın Kozan ilçesinde yalnız yaşayan Ebubekir Tatar'ın dün evinde ölü bulunması ve koronavirüs şüphesi üzerine vinçle evden çıkarılarak mezarlığa defnedilmesinin ardından mahalle sakinleri koronavirüs paniği yaşadı. Mahalle sakinleri muhtarlık ile birlikte para toplayarak mahallenin sokaklarını çamaşır suları ile yıkadı.

"Fıkra gibi olay"


İnsanların vaka sayılarının artmasının ardından bir süre korktuklarını ama son günlerde yeniden rehavete kapıldıklarını söyleyen Aysel İdiş, kentte genel anlamda kurallara uyulmadığını, maske takan birçok kişinin burunlarının altına takarak gezdiğini söyledi. Cenaze, düğün gibi kalabalık ortamların hala sıkça yaşandığını belirten İdiş, "Arkadaşımın ailesinden biri koronavirüsten öldü. Adam gömülmeden önce öperek vedalaşmışlar. Sonra hepsi koronavirüse yakalandı. Yani gerçekten fıkra gibi. Allah yardımcımız olsun” diye konuştu.

"Kısıtlamanın işe yarayacağını düşünmüyorum"

Adana’da bazı bölgelerde kurallara uyulurken bazı bölgelerde ise salgın yokmuş gibi davranıldığını vurgulayan Nisa Fil ise özellikle Çakmak Caddesi, Küçük Saat gibi yerlerde maske takanı bulmanın zor olduğunu söyledi. İlk etapta en son alınan sokağa çıkma kısıtlamalarının işe yaramayacağını düşündüğünü daha sonra bu konuda yanıldığını anladığını kaydeden Fil, "Kendi kendime ‘bu kadar küçük bir kısıtlamayla ne olabilir ki?’ diyordum. Ama sonrasında insanların bu kararlara uyduğunu ve haritanın yeşile döndüğünü görünce işe yaradığını anladım. Bu durum umudumu arttırdı. Benim istediğim tek bir şey var. Bireysel olarak tedbir alınırsa, insanlar işi olmadıkça dışarı çıkmazsa, gezmek için bir yerlere gitmezse, bu haritayı çok daha yeşil görebiliriz" dedi.

Adana'da kalabalığın yangını izlemesine koronavirüs engel olamadı
OYNAT 00:45
Adana'da kalabalığın yangını izlemesine koronavirüs engel olamadı
Adana'da müstakil evin odunluğunda çıkan yangında bir kadın hafif şekilde dumandan etkilendi. Mahallede bulunan çocuk ve yetişkinler koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak yangın yerini merakla izledi.


  • Koronavirüs risk haritasının yeşile dönmesinin kendisini umutlandırmadığını belirten Zelay Zeytun ise insanların yeşil rengi gördüğü anda her şeyin bittiğini düşünüp yeniden sokaklara koşacağını düşündüğünü söyledi.

Komşuların korona kavgası: Bana Kovid bulaştırdıysa hakkımı helal etmiyorum
FOTOĞRAF 6
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Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi'nde yeni tip koronavirüse yakalanan İsmail Y. (33) evinde karantinaya alındı.
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Ancak komşusu İsmail T.'nin (29) iddiasına göre İsmail Y. karantina kurallarını ihlal edip eve birini çağırıp, evden de dışarı çıktı.
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Bu nedenle İsmail Y. ile İsmail T. tartışma yaşadı. Sabah da Y., T.'nin evine gitti. Bu nedenle aralarında kavga çıkınca İsmail Y. darp edildiğini öne sürdü.
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İsmail T., kimseyi darp etmediğini, İsmail Y.'nin koronalı olmasına rağmen evine kadın aldığını ve kendi evine gelerek küfür ettiğini ileri sürerek, “Bana Kovid bulaştırdıysa hakkımı helal etmiyorum dedi.
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İsmail Y. ise gece eve girip bin lirasının çalındığını parayı alının da İsmail T. olduğunu öne sürerek şikayetçi oldu. Bu nedenle olay yerine gelen polis, İsmail Y.'ye sosyal mesafeli durarak ifadesini aldı.
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Komşuların korona kavgası: Bana Kovid bulaştırdıysa hakkımı helal etmiyorum
Adana'da karantinada bulunan ve dışarı çıktığı ileri sürülen kişi ile komşusu arasında kavga çıktı. Komşusu, “Bana Kovid bulaştırdıysa hakkımı helal etmiyorum" dedi.


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