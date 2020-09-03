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Koronavirüs İngilterenin koronavirüsle mücadelesi zorlaşıyor Son 3 ayın en yüksek günlük vaka sayısı
DÜNYA

Avrupa'da koronavirüs ne durumda: İngiltere 3 ayın en yüksek vaka sayısına ulaştı

İngiltere'nin koronavirüsle mücadelesi zorlaşıyor: Son 3 ayın en yüksek günlük vaka sayısı

Dünya genelinde koronavirüs (Kovid-19) vakaları tekrar yükselişe geçti. İngiltere'de son 24 saatte 1735 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edilmesiyle son 3 ayda görülen en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi. Ülkede koronavirüs (Kovid-19) günlük ölü sayılarının çarpıtılabileceğine yönelik iddiaların ortaya atılmasının ardından Sağlık Bakanlığı, verileri duyurma yöntemi konusunda değişikliğe gidileceğini açıklamıştı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İngiltereSağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 13 artarak 41 bin 527'ye ulaştı.

Hazirandan bu yana en yüksek vaka sayısı

  • Son 24 saatte 1735 yeni vaka tespit edildi. Bu, 1805 vakanın saptandığı 4 Haziran'dan bu yana görülen en yüksek günlük rakam oldu. Toplam vaka sayısı ise 340 bin 411'e yükseldi.

Ölü sayılarının ilanında değişikliğe gidilmişti

Ülkede, günlük ölü sayılarının koronavirüs(Kovid-19) testi pozitif çıkan tüm hastalar üzerinden hesap edildiği, test tarihi ile ölüm tarihi arasında geçen sürenin hesaba katılmadığı, bu nedenle günlük ölü sayılarının çarpıtılabileceğine yönelik iddialar ortaya atılmıştı.

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  • Sağlık Bakanlığı bu iddialar üzerine, değişikliğe giderek, Kovid-19 testi pozitif çıkan ve testten sonraki 28 gün içinde ölenlerin sayısının duyurulacağı açıklanmıştı.
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