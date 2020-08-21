Eskişehir haberleri: Karantinada sıkılıp kahvehaneye gitti, yakalandı
Karantinada can sıkıntısı pahalıya patladı: Kahvehanede yakalandı
Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde, kızının koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya alınan M.G. (47) sıkılıp, başka bir mahalledeki kahvehaneye gitti. Görenlerin ihbarı üzerine yakalanan M.G.'ye, 3 bin 150 lira idari para cezası kesildi.
Günyüzü ilçesine bağlı Kavacık Mahallesi'nde oturan M.G., kızının koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine evinde karantinaya alındı.
İhbar üzerine yakalandı
Bir süre sonra karantinadan sıkılan M.G., otomobiliyle yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Ayvalı Mahallesi'nde bulunan kahvehaneye gitti. M.G.'yi görenler, durumu jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine kahvehaneye gelen jandarma ekipleri, karantinadan kaçan M.G.'ye 3 bin 150 lira idari para cezası kesti. M.G., tekrar karantinada kaldığı evine götürüldü.