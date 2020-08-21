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Koronavirüs Karantinada can sıkıntısı pahalıya patladı Kahvehanede yakalandı
TÜRKİYE

Eskişehir haberleri: Karantinada sıkılıp kahvehaneye gitti, yakalandı

Karantinada can sıkıntısı pahalıya patladı: Kahvehanede yakalandı

Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde, kızının koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya alınan M.G. (47) sıkılıp, başka bir mahalledeki kahvehaneye gitti. Görenlerin ihbarı üzerine yakalanan M.G.'ye, 3 bin 150 lira idari para cezası kesildi.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Günyüzü ilçesine bağlı Kavacık Mahallesi'nde oturan M.G., kızının koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine evinde karantinaya alındı.

DHA
M.G.'ye 3 bin 150 lira idari para cezası kesildi.

İhbar üzerine yakalandı

Bir süre sonra karantinadan sıkılan M.G., otomobiliyle yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Ayvalı Mahallesi'nde bulunan kahvehaneye gitti. M.G.'yi görenler, durumu jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine kahvehaneye gelen jandarma ekipleri, karantinadan kaçan M.G.'ye 3 bin 150 lira idari para cezası kesti. M.G., tekrar karantinada kaldığı evine götürüldü.

Ülkelerin aşı yarışında kazanan Rusya mı oldu?
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Ülkelerin aşı yarışında kazanan Rusya mı oldu?
Her gün yeni bir gelişmenin yaşandığı koronavirüre dair en merak edilen konu aşı. Virüsün tek şifası olarak görülen aşı için ülkeler hummalı bir çalışma içinde. Rusya ise deyim yerindeyse saman altından su yürüterek aşı çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Putin, koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşının tescil edildiğini duyurdu. Böylece koronavirüs aşısını tescil eden ilk ülke oldu. Peki, gerçekten de ülkelerin aşı yarışının ilk kazananı Rusya mı oldu?


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