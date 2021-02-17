Koronavirüs Hamaney asla demişti İrandan İngiltere aşısına acil kullanım onayı
DÜNYA

Hamaney 'asla' demişti: İran'dan İngiltere aşısına acil kullanım onayı

İran'da, Oxford-AstraZeneca ile Hindistan'ın Covaxin aşılarına acil kullanım onayı verildi. İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, İngiliz ve ABD aşıları için 'Ülkeme asla giremezler' açıklamasıyla dikkat çekmişti.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Fars Haber Ajansı'na göre, İran Sağlık Bakanlığına bağlı İlaç ve Malzemeler Genel Müdürü Haydar Muhammedi, Rus SputnikV aşısının ardından ülkede acil kullanım onayı alan Kovid-19 aşılarına ilişkin bilgi verdi.

Muhammedi, "AstraZeneca ve Hindistan'ın Bharat aşıları dün Sağlık Bakanlığı tarafından acil kullanım izni aldı" dedi.

'Yalnızca İngiliz şirketi değil'

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in, İngiliz ve ABD menşeli aşıları "güvenilmez" olduğu gerekçesiyle yasaklamasına işaret eden Muhammedi, "AstraZeneca, yalnızca İngiliz şirketi değil, çok uluslu bir şirkettir. Bu aşının bazı araştırmaları Oxford Üniversitesi tarafından yapıldı ve üretiminin bir kısmı da İsveç'te gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı.

AstraZeneca aşısını İngiltere'den değil Güney Kore ve Rusya'dan ithal edeceklerini aktaran Muhammedi, aşıların kaç doz ithal edileceğinin ise henüz belli olmadığını belirtti.

  • İran, 26 Ocak'ta Rusya'nın Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsünün geliştirdiği SputnikV aşısının ülkede onaylandığını duyurmuştu. SputnikV aşıları 4 Şubat'ta İran'a gönderilmiş ve ülke genelindeki aşılama çalışmaları 9 Şubat'ta başlamıştı.

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Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 175 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 6 bin 421 yeni vaka tespit edildiğini belirtti. Lari, virüs kaynaklı toplam can kaybının 53 bin 448'e vaka sayısının da 1 milyon 152 bin 72'ye çıktığını aktardı.
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İran'da koronavirüs kaynaklı vaka ve ölümler giderek artıyor. Koronavirüse karşı salgının ilk aylarında gerekli önlemleri almayan İran'da vaka sayılarındaki artış durdurulamıyor. İran'ın Kaemşehr şehrinin eteklerindeki bir mezarlıkta, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin yıkandığı bu görüntüler tüyler ürpertici.

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