İlk uçuş Ankara’ya

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında alınan tedbirler sonrası başlatılan normalleşme sürecinin ilk uçuşu, THY tarafından yapılan İstanbul-Ankara seferiyle gerçekleştirildi. THY satış noktasından biletini alan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, beraberindeki heyetle iç hatlarda salgın kapsamında alınan önlemleri yerinde inceledi. Tüm hazırlıkların ardından normalleşme sürecinin ilk seferi TK2150 sayılı İstanbul-Ankara uçuşuyla gerçekleştirildi.

İKRAM YERİNE HİJYEN KİTİ

İlk uçuş öncesinde kabin ekiplerine, ateş ölçümü yapıldı, maske ve siperlik gibi kişisel koruyucu ekipman sağlandı. Uçağa binmeden önce eskisi gibi biletleri görevliler tek tek kontrol etmedi. Yolculara uçağa biniş esnasında içerisinde maske ve antiseptik mendil bulunan hijyen kiti dağıtıldı. Yemek ikramı yapılmayan uçaklarda sadece su verildi.

İçiniz rahat olsun

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu seyahatler için tüm tedbirlerin alındığını söyledi. Karaismailoğlu “Vatandaşlarımızın seyahat ederken içleri rahat olsun istiyoruz. Bu nedenle tedbirlerimiz, seyahatin her aşamasını kapsayacak şekilde uygulanacak” dedi.