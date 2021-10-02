İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı: Kayseri zirveye çıktı

Sağlık Bakanlığı tarafından illere göre haftalık vaka tablosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Kayseri, 539bin 91 kişiyle en fazla vakanın görüldüğü il olarak zirveye çıktı.

18-24 Eylül arasında, 100.000 kişi içinde BİR HAFTALIK TOPLAM yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz. pic.twitter.com/ysPKuJNyL3 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 2, 2021

3 büyük ilde son durum

Her 100 bin kişide COVID-19 vaka sayısı İstanbul'da 238,33, Ankara'da 394,70 İzmir'de 49,01 oldu.

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En fazla vaka Kayseri'de, en az vaka Van'da

Kayseri, 100 bin kişide 539,31 ile en fazla vakanın görüldüğü ile oldu. Kayseri'yi Zonguldak, Trabzon ve Rize takip etti.

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Nüfusa göre en az vakanın olduğu il ise 41,50 ile Van. Van'ın yanı sıra Aydın ve Antalya da en az vaka görülen illerden.

İHA

"Tedbirler vazgeçilmez"

Bakan Koca yaptığı açıklamada vatandaşları uyararak şu ifadeleri kullandı: "18-24 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ: Zonguldak, Kırşehir, Düzce, Bursa, Bolu, Kars, Bartın, Kütahya, Kocaeli, Bilecik. Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı! Tedbirler vazgeçilmez."