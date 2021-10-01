Türkiye'nin 1 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı: Bakan Koca'dan 'Düşüşler istikrar göstermiyor' uyarısı

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Tabloya göre son 24 saatte 210 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, 28 bin 873 kişinin ise koronavirüs testi pozitif çıktı.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşısını olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 72,11 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 86,90 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 109 milyon 925 bin 744’e yükseldi.

“Aşılamada ilk sırada Kırklareli var”

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 78,8 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Kırklareli’ni Muğla, Amasya, Ordu, Eskişehir, Çanakkale, Edirne, Balıkesir, Burdur ve Osmaniye takip etti.

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“En düşük aşılama Şanlıurfa”

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 46,4 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı, Mardin, Batman, Diyarbakır, Muş, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Şırnak takip etti.

Bakan Koca: Düşüşler istikrar göstermiyor

Tabloyu sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni vaka sayımız 28.873. Can kaybımız 210. Tedbirleri toplum olarak birlikte ve düzenli şekilde uygulamadığımız gerçeğiyle karşı karşıyayız. Yer yer küçük düşüşler oluyor ama bu düşüşler istikrar göstermiyor. Sonbahar şartlarında daha dikkatli olmalı, aşılarımızı yaptırmalıyız." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs verileri