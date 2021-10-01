Koronavirüs Türkiyenin 1 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı Bakan Kocadan Düşüşler istikrar göstermiyor uyarısı
TÜRKİYE

Türkiye'nin 1 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı: Bakan Koca'dan 'Düşüşler istikrar göstermiyor' uyarısı

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 1 Ekim koronavirüs tablosu yayınlandı. Tabloda yer yer düşüşlerin olduğunu ifade eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Düşüşler istikrar göstermiyor" diyerek aşı çağrısını yineledi. İşte 1 Ekim koronavirüs günlük vaka ve ölü sayıları...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyenin 1 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı: Bakan Kocadan Düşüşler istikrar göstermiyor uyarısı
(Arşiv)

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

  • Tabloya göre son 24 saatte 210 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, 28 bin 873 kişinin ise koronavirüs testi pozitif çıktı.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşısını olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 72,11 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 86,90 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 109 milyon 925 bin 744’e yükseldi.

“Aşılamada ilk sırada Kırklareli var”

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 78,8 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Kırklareli’ni Muğla, Amasya, Ordu, Eskişehir, Çanakkale, Edirne, Balıkesir, Burdur ve Osmaniye takip etti.

“En düşük aşılama Şanlıurfa”

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 46,4 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı, Mardin, Batman, Diyarbakır, Muş, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Şırnak takip etti.

Bakan Koca: Düşüşler istikrar göstermiyor

  • Tabloyu sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni vaka sayımız 28.873. Can kaybımız 210. Tedbirleri toplum olarak birlikte ve düzenli şekilde uygulamadığımız gerçeğiyle karşı karşıyayız. Yer yer küçük düşüşler oluyor ama bu düşüşler istikrar göstermiyor. Sonbahar şartlarında daha dikkatli olmalı, aşılarımızı yaptırmalıyız." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs verileri

Türkiye'nin 30 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı
KORONAVİRÜS
Türkiye'nin 30 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

Abone Ol Google News
Nükleer suikast: Fahrizadenin ölümü

Nükleer suikast: Fahrizade'nin ölümü

İran'ın nükleer planları yapay zekaya takıldı.
Üç futbolcu ilk kez milli davet aldı

Üç futbolcu ilk kez milli davet aldı

​Stefan Kuntz, A Milli Futbol Takımı'nın kadrosunu açıkladı.
İbrahim Kalın Der Spiegele konuştu: Rusya ve ABD’ye Suriye’ye girme hakkı tanındıysa Türkiye de aynı hakka sahip

​1 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı.

​Yağmurun etkisiyle trafik arttı: İşte yoğunluk oranı...

​Ticaret Bakanı Muş: Aylık bazda 20 milyar dolar eşiğini aştık

Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'te hitap ediyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.