Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Ayasofya açıklaması: Biz çözümünü buluruz Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Ayasofya'nın ibadete açılması ile ilgili "Mahkemenin kararından sonra turizm açısından endişelenmem. Biz onun çözümünü buluruz." açıklamasını yaptı. Ersoy, turizmde yeni normale geçişle ilgili "Temmuz itibarıyla açılmayı hedefleyen tesislerin hepsinin açılacağını düşünüyorum." dedi.

Haber Merkezi 10 Haziran 2020, 20:37 Son Güncelleme: 10 Haziran 2020, 21:19 AA