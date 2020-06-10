Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Ayasofya açıklaması: Biz çözümünü buluruz

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizmde yeni normale geçiş ile ilgili olarak ''Temmuz itibarıyla açılmayı hedefleyen tesislerin hepsinin açılacağını düşünüyorum" dedi. Ersoy'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:
Temmuz itibarıyla açılmayı hedefleyen tesislerin hepsinin açılacağını düşünüyorum.
Turizmde sertifikasyon
Avrupa'da bu işi bu kadar düzgün ve güvenilir şekilde yapan ilk ülke Türkiye
Önceliğimiz bütün ülkelerle hava trafiğini başlatmak.
İç pazarda hareketlilik şu anda yüzde 45'lere geldi. İç turizm açısından bakarsanız çok iyi.
Galata Kulesi'nin içindeki kapalı alanı boşaltıp müze haline getiriyoruz.
Ayasofya'nın ibadete açılması
Mahkemenin kararından sonra turizm açısından endişelenmem. Biz onun çözümünü buluruz.
Ayrıntılar birazdan...