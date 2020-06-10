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Koronavirüs Kültür ve Turizm Bakanı Ersoydan Ayasofya açıklaması Biz çözümünü buluruz
TÜRKİYE

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Ayasofya açıklaması: Biz çözümünü buluruz

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Ayasofya'nın ibadete açılması ile ilgili "Mahkemenin kararından sonra turizm açısından endişelenmem. Biz onun çözümünü buluruz." açıklamasını yaptı. Ersoy, turizmde yeni normale geçişle ilgili "Temmuz itibarıyla açılmayı hedefleyen tesislerin hepsinin açılacağını düşünüyorum." dedi.

Haber Merkezi AA
Mehmet Nuri Ersoy
Mehmet Nuri Ersoy

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizmde yeni normale geçiş ile ilgili olarak ''Temmuz itibarıyla açılmayı hedefleyen tesislerin hepsinin açılacağını düşünüyorum" dedi. Ersoy'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Temmuz itibarıyla açılmayı hedefleyen tesislerin hepsinin açılacağını düşünüyorum.

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Önceliğimiz bütün ülkelerle hava trafiğini başlatmak.

İç pazarda hareketlilik şu anda yüzde 45'lere geldi. İç turizm açısından bakarsanız çok iyi.

Galata Kulesi'nin içindeki kapalı alanı boşaltıp müze haline getiriyoruz.

Ayasofya'nın ibadete açılması

Mahkemenin kararından sonra turizm açısından endişelenmem. Biz onun çözümünü buluruz.

Ayrıntılar birazdan...

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