Koronavirüs Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Çağrılarıma kulak verin" diyerek duyurdu Bugünkü vefat sayımız 214
TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Çağrılarıma kulak verin" diyerek duyurdu: Bugünkü vefat sayımız 214

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugünkü vefat sayısını sosyal medya hesabından duyurdu. "Sağlık bakanı ve yol arkadaşınız olarak, salgın tedbirleriyle aşı konusundaki çağrılarıma lütfen kulak verin." diyen Bakan Koca, "Bugünkü vefat sayımız 214" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Çağrılarıma kulak verin diyerek duyurdu: Bugünkü vefat sayımız 214
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

  • Tabloya göre son 24 saatte 214 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, 29 bin 760 kişinin ise koronavirüs testi pozitif çıktı.

"Çağrılarıma kulak verin"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "84 Milyonun huzurunda her gün vefat haberi vermenin insana neler hissettirdiğini bilemezsiniz. Sağlık bakanı ve yol arkadaşınız olarak, salgın tedbirleriyle aşı konusundaki çağrılarıma lütfen kulak verin. Bugünkü vefat sayımız 214." dedi.

"Acaba nerede hata yapıyoruz?"

Daha sonra vaka tablosunu paylaşan Bakan Koca, "Türkiye, nüfusa kıyasla aşı oranı en iyi ülkeler arasında. Buna rağmen, günlük vaka ve can kaybı sayılarımız arasında belirgin farklar var. Aşı her yerde benzer etkiyi göstereceğine göre, acaba nerede hata yapıyoruz? Tedbirlerde zayıfız. Aşılanma da tedbir de artmalı." ifadelerini kullandı.

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