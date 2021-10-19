Koronavirüs Türkiyenin 19 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı Vaka sayısı yeniden 30 binin üzerinde
TÜRKİYE

Türkiye'nin 19 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısı yeniden 30 binin üzerinde

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 19 Ekim koronavirüs tablosu yayınlandı. Günlerdir 30 binin altında seyreden vaka sayısının açıklanan tabloda yeniden yükseldiği görüldü. İşte 19 Ekim koronavirüs günlük vaka ve ölü sayıları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyenin 19 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısı yeniden 30 binin üzerinde
(Arşiv)

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

  • Tabloya göre son 24 saatte 223 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, 30 bin 862 kişinin ise koronavirüs testi pozitif çıktı.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 76,66, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 88,56 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı 114 milyon 425 bin 692'ye yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 218 bin 58 doz aşı uygulandı.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il Muğla, Kırklareli, Ordu, Amasya, Çanakkale, Eskişehir, Osmaniye, Edirne, Balıkesir ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Muş, Siirt, Mardin, Bitlis, Bingöl, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

Bakan Koca'dan üçüncü doz çağrısı

  • Vaka tablosunu Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Zamanı geldiği, hatta üzerinden haftalar geçtiği halde 3. doz aşısını yaptırmamış olan yaklaşık 5 Milyon kişi var. Bu grupta olanlardan hastanede yatanlar var. İnaktif aşı tercih edenlerin üçüncü dozu yaptırmalarını ısrarla talep ediyoruz. Üçüncü doz, koruma kalkanı dozudur." ifadelerini kullandı.

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