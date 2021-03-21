Koronavirüs Türkiyenin 21 Mart koronavirüs verileri açıklandı Ölü sayısında endişe veren yükseliş
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Son dakika haberleri: Türkiye'nin 21 Mart koronavirüs günlük vaka ve ölü sayısı açıklandı

Türkiye'nin 21 Mart koronavirüs verileri açıklandı: Ölü sayısında endişe veren yükseliş

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 21 Mart koronavirüs tablosu yayınlandı. Bakanlığın açıkladığı koronavirüs tablosunda ölü sayısının yükselmesi dikkat çekti. Son dönemde günlük koronavirüs vaka sayıları da 20 binin üzerine çıkmıştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 189 bin 906 testte 20 bin 428 vaka, 965 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 102 kişi hayatını kaybederken, 17 bin 615 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 36 milyon 355 bin 374, toplam vaka sayısı 3 milyon 13 bin 122, toplam vefat sayısı 30 bin 61, toplam ağır hasta sayısı 1568, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 825 bin 187 oldu.

21 Mart koronavirüs tablosu.

  • Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 51,6, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66,2, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 29,8, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

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