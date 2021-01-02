Koronavirüs THYden İngiltere açıklaması Uçuşlar durduruldu
TÜRKİYE

THY'den İngiltere açıklaması: Uçuşlar durduruldu

Türk Hava Yolları, İngiltere çıkışlı Türkiye varışlı yolcu gelişlerinin durdurulduğunu açıkladı

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

THY'den yapılan yazılı açıklamada, Türkiye’den İngiltere’ye ve İngiltere’den başka ülkelere transit uçuşların planlandığı şekilde devam edeceği belirtildi. Açıklamada, yolculardan bilet değişikliği ve diğer talepleri için çağrı merkezi, biletin satın alındığı ofis ya da acenteye başvurarak işlemlerin gerçekleştirilebileceği aktarıldı.

  • Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaptığı açıklamada, İngiltere'den yurda giriş yapan 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edildiğini ve bu ülkeden yurda girişlerin geçici olarak tamamen durdurulduğunu açıklamıştı.

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