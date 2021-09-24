Koronavirüs Türkiye ve Kazakistandan Kovid-19 aşı pasaportlarına karşılıklı onay
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Türkiye ve Kazakistan'dan Kovid-19 aşı pasaportlarına karşılıklı onay

Türkiye ve Kazakistan arasında Kovid-19 aşı pasaportları karşılıklı olarak tanındı. Kovid-19 aşısının iki dozunu da yaptıranlar, PCR testi ve izolasyon gibi karantina kısıtlamalarına takılmadan seyahat edebilecekler.

Haber Merkezi AA
Türkiye ve Kazakistandan Kovid-19 aşı pasaportlarına karşılıklı onay
Fotoğraf: Arşiv

Kazakistan ve Türkiye Kovid-19 aşı pasaportlarını karşılıklı onayladı. Kazakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bundan sonra Kovid-19 aşısının iki dozunu da yaptıran ülkemiz ve adı geçen ülkelerin vatandaşları, aşı pasaportları temelinde PCR testi, izolasyon vb. gibi karantina kısıtlamalarına takılmadan devlet sınırlarını geçebilirler" denildi.

  • Bunun yanı sıra aralarında Belarus, Vietnam, Mısır ve Umman'ın da bulunduğu ülkelerin Kazakistan'ın aşı pasaportunu tek taraflı onayladıkları ve aşı pasaportu sahibi vatandaşların bu ülkelere seyahat edebileceği aktarıldı.

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