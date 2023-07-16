ÖSYM, yakın zaman sonra yapılacak 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarına girecek adayların sınava giriş belgelerini erişime açtı. Bu gelişmenin ardından ÖABT oturumu gündem oldu. İşte, 2023 KPSS ÖABT sınav tarihi.

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri sınavı ne zaman?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz'da yapılacak.

KPSS Alan Bilgisi sınavı ne zaman?

Alan Bilgisi 1. gün oturumları 29 Temmuz'da 2. gün oturumları 30 Temmuz'da yapılacak.

KPSS ÖABT sınavı ne zaman?

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos'ta düzenlenecek.

KPSS sınav giriş belgesi açıklandı mı, nereden alınır?

KPSS sınav giriş belgesi ÖSYM tarafından duyuruldu. ÖSYM’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “23 Temmuz 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Eğitim Bilimleri oturumuna katılacak adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.” ifadeleri kullanıldı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkez (ÖSYM) tarafından KPSS sonuçları ise 25 Ağustos'ta duyurulacak.



