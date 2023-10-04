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Kuruluş Osman yeni sezon bugün var mı?

Kuruluş Osman, 4 Ekim 2023 tarihinde 5. sezonuyla ekranlara geri dönüyor. ATV’nin sevilen dizisi, yeni sezonda Osman Bey, Bizans'a karşı mücadelesini sürdürürken, iç düşmanlarla da mücadele etmek zorunda kalacak. Kuruluş Osman yeni sezonda oyuncu kadrosuna yeni isimleri de kattı. Peki Kuruluş Osman yeni bölüm saat kaçta başlayacak? Osman Bey, Bizans'a ve iç düşmanlara karşı verdiği mücadelede başarılı olabilecek mi? Yeni sezonda neler olacak? Hepsi merakla bekleniyor.

11:06 . 4/10/2023 الأربعاء
Yeni Şafak
Kuruluş Osman 5. sezon yeni bölüm ne zaman?

Kuruluş Osman 5. sezon yeni bölüm ne zaman?

Kuruluş Osman
'ın 5. sezonu, büyük bir merakla bekleniyor. Dizinin yeni sezonunun, önceki sezonlar kadar başarılı olması bekleniyor.

Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlayacak?

Kuruluş Osman, 131. bölümüyle sezon finali yaptıktan sonra 4 Ekim Çarşamba günü saat 20:00’de izleyicinin karşısına yeniden çıkacak.

Kuruluş Osman’a hangi oyuncular katıldı?

Yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği
Kuruluş Osman, 5. sezon
uyla da reyting rekorları kıracak. Kuruluş Osman 5. sezon oyuncuları, yeni bölümüyle ekrana gelecek olan dizinin takipçileri tarafından sorgulanıyor. Kuruluş Osman yeni sezon oyuncularından Yunus Emre karakterini Gökhan Atalay oynayacak.

Devlet kurma mücadelesinde babası Osman Bey'e yardımcı olan Orhan Bey'in henüz genç bir delikanlıyken âşık olduğu Holofira karakterine ise Ecem Sena Bayır hayat verecek.


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