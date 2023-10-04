'ın 5. sezonu, büyük bir merakla bekleniyor. Dizinin yeni sezonunun, önceki sezonlar kadar başarılı olması bekleniyor.

'ın 5. sezonu, büyük bir merakla bekleniyor. Dizinin yeni sezonunun, önceki sezonlar kadar başarılı olması bekleniyor.

uyla da reyting rekorları kıracak. Kuruluş Osman 5. sezon oyuncuları, yeni bölümüyle ekrana gelecek olan dizinin takipçileri tarafından sorgulanıyor. Kuruluş Osman yeni sezon oyuncularından Yunus Emre karakterini Gökhan Atalay oynayacak.

uyla da reyting rekorları kıracak. Kuruluş Osman 5. sezon oyuncuları, yeni bölümüyle ekrana gelecek olan dizinin takipçileri tarafından sorgulanıyor. Kuruluş Osman yeni sezon oyuncularından Yunus Emre karakterini Gökhan Atalay oynayacak.

Devlet kurma mücadelesinde babası Osman Bey'e yardımcı olan Orhan Bey'in henüz genç bir delikanlıyken âşık olduğu Holofira karakterine ise Ecem Sena Bayır hayat verecek.