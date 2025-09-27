LGS 2026 SINAV BAŞVURU TAKVİMİ: LGS bu yıl ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için geri sayım başladı. Ortaokul son sınıf öğrencilerinin katıldığı sınavın tarihi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak. Öğrenciler ve veliler, “2026 LGS başvuruları ne zaman başlayacak, sınav hangi tarihte yapılacak?” sorularına yanıt arıyor.
Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği LGS için hazırlıklar sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği tarihler doğrultusunda yapılacak olan sınava ortaokul son sınıf öğrencileri katılacak. “2026 LGS başvuru tarihleri açıklandı mı, sınav ne zaman gerçekleşecek?” soruları gündemdeki yerini koruyor.
2026 LGS NE ZAMAN?
2026 LGS sınav tarihi henüz belli olmadı. Sınavın Haziran ayında gerçekleştirilmesi bekleniyor. MEB tarafından sınav tarihinin açıklanması halinde haberimiz içerisine eklenecektir.
2026 LGS BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ Mİ?
LGS başvuru tarihleri henüz belli olmadı. LGS kapsamında 15 Haziran 2025'te düzenlenen merkezi sınav başvuruları, 2-11 Nisan 2025 tarihleri arasında alınmıştı.
Bu sene de başvuruların Nisan ayında alınması bekleniyor.