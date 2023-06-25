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LGS’ye giren depremzede öğrencilere son dakika ek kontenjan müjdesi

Son dakika haberi... Depremzede LGS öğrencilerine kontenjan müjdesi geldi. LGS 2023 sınav sonuçlarının açıklanması ile birlikte öğrenciler LGS tercihlerini gerçekleştirecek. Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu 26 Haziran Pazartesi yayınlanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesindeki bazı il ve ilçelerden LGS'ye katılan öğrenciler için sınavlı okullarda her şube için 2 ek kontenjan açılacağını duyurdu.

12:19 . 25/06/2023 Pazar
Yeni Şafak
LGS ek yerleştirme olacak mı?

LGS ek yerleştirme olacak mı?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), LGS kapsamında yapılan merkezi sınavın sonuçları açıklandı. Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu 26 Haziran Pazartesi yayınlanacak. Tercihler ise 3-19 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pazartesi günü başlayacak tercih sürecinde, depremlerden etkilenen çocukların mağduriyetlerini giderecek yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdiklerini açıkladı.

Depremzede öğrencilere LGS ek yerleştirme olacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından LGS'ye giren öğrencilere başlarılar diledi. Erdoğan yaptığı açıklamada, ”23 Haziran’da açıklanan LGS sonuçlarının tüm öğrencilerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. 3 Temmuz Pazartesi günü başlayacak tercih sürecinde, 6 Şubat depremlerinden etkilenen yavrularımızın mağduriyetlerini giderici yeni bir düzenlemeyi hayata geçirme kararı aldık.

LGS ek kontenjanı hangi illerde olacak ?

Diğer öğrencilerimizi etkilemeyecek, onlar için bir mağduriyet oluşturmayacak şekilde yaptığımız düzenlemeyle, 5 Şubat 2023 tarihinde, yalnızca Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ile Gaziantep ilinin Nurdağı ve İslahiye ilçelerindeki okulların 8. sınıflarında kayıtlı olan öğrencilerimiz için bu tercih döneminde, Türkiye’nin her tarafındaki sınavlı okullarda her şube için 2 ek kontenjan açacağız.

Düzenleme ile ilgili detaylar Millî Eğitim Bakanlığımız tarafından 26 Haziran Pazartesi günü yayımlanacak kılavuzda yer alacaktır. Başta depremden etkilenen yavrularımız olmak üzere tüm öğrencilerimize hayırlı bir tercih süreci, keyifli bir tatil ve başarılı bir lise hayatı diliyorum."

LGS puan hesaplama nasıl yapılır? İşte MEB liselerin taban ve tavan yüzdelik dilimleri
LGS puan hesaplama nasıl yapılır? İşte MEB liselerin taban ve tavan yüzdelik dilimleri

Lise hayali kuran 8. sınıf öğrencileri 4 Haziran 2022 Pazar günü, yurt içi ve yurt dışında Türkiye saati ile birinci oturum 09:30’da, ikinci oturum 11:30’da sınava girdi. MEB 2023 LGS sınav sorularını yayınladı. LGS sınavına katılacak öğrencileri yüzde 70 sınav puanı, yüzde 30 diploma notuyla liseye yerleştirilecek. Sınav sonrasında, sınavla öğrenci alan okullara yerleştirme ve sınavsız, adrese dayalı yerleştirme neticesinde öğrenciler herhangi bir liseye yerleştirilecek. Peki LGS’de kaç soru soruluyor? LGS sözel ve sayısal puanı nasıl hesaplanır? İşte LGS yüzdelik dilim hesaplama yöntemi ve MEB Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Liselerin Taban/Tavan Puanları ve Yüzdelik Dilimleri.

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#lgs ek kontenjan
#Cumhurbaşkanı Erdoğan
#lgs tercih kılavuzu
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