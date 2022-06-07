Özgün Litvanya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
ÖZGÜN HABERLER

Litvanya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Litvanya Türkiye maçı için heyecan devam ederken maçın ayrıntıları da belli oldu. A Milli Futbol Takımı'mız, deplasmanda Litvanya'ya konuk olacak LFF Stadyumu'nda oynanacak maçı Novak Simovic yönetecek. Stefan Kuntz yönetimindeki Türkiye, kazanarak 2'de 2 yapmak istiyor. Peki, Litvanya - Türkiye maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta oynanacak? Litvanya Türkiye maçı ilk 11'ler belli oldu mu? İşte ayrıntılı bilgiler...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Litvanya Türkiye maçı ne zaman, hangi kanalda, canlı mı? İlk 11 belli oldu mu?
Litvanya Türkiye maçı

Litvanya-Türkiye maçı için geri sayım sürüyor. UEFA Uluslar C Ligi 1. grubu ikinci maçında A Milli takım bugün deplasmanda Litvanya'ya konuk olacak. Grupta ilk maçını Faroe Adaları karşısında oynayan A Milli takım sahadan 4-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı. Litvanya karşısında kazanıp yoluna devam etmek ve 2'de 2 yapmak isteyen A Milliler bu akşam mücadele edecek.

LİTVANYA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Başkent Vilnius'taki LFF Stadyumu'nda oynanacak Litvanya-Türkiye maçını Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Novak Simovic yönetecek. Bu akşam saat 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

LİTVANYA TÜRKİYE MAÇI İLK 11'LER BELLİ OLDU MU?

Litvanya - Türkiye muhtemel 11'ler:

Litvanya: Setkus, Baravykas, Satkus, Utkus, Barauskas, Megelaitis, Slivka, Novikovas, Golubickas, Lasickas, Klimavicius

Türkiye: Altay, Zeki, Kaan, Ozan, Ferdi, Berkan, Salih, Cengiz (Kerem), Orkun, Yunus, Serdar
Türkiyede tek örnek

Türkiye'de tek örnek

​300 bin turisti ağırlayacak.
Minibüstekiler iş makinesiyle kurtarıldı

Minibüstekiler iş makinesiyle kurtarıldı

Ankara'da sağanak: Yollar göle döndü.
Adaların egemenliği tartışılır

​Bakan Çavuşoğlu 'ihlallerden vazgeçmezlerse' diyerek Yunanistan'ı uyardı.

​Altı yaşındaki çocuk saldırıya uğradı: Kadınlar da olmasaydı parçalamışlardı.

683 yıllık cami görenleri hayran bırakıyor.

​ABD polisi 'boğuluyorum' diyen siyahi adamı kurtarmadı.

​Dünyanın gözü onun üzerinde: Özellikleriyle herkesi mest etti.

Yassıada mağduru milletvekilinin otomobili satışa sunuldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.