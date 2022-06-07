Litvanya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Litvanya Türkiye maçı için heyecan devam ederken maçın ayrıntıları da belli oldu. A Milli Futbol Takımı'mız, deplasmanda Litvanya'ya konuk olacak LFF Stadyumu'nda oynanacak maçı Novak Simovic yönetecek. Stefan Kuntz yönetimindeki Türkiye, kazanarak 2'de 2 yapmak istiyor. Peki, Litvanya - Türkiye maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta oynanacak? Litvanya Türkiye maçı ilk 11'ler belli oldu mu? İşte ayrıntılı bilgiler...

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