Litvanya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Litvanya-Türkiye maçı için geri sayım sürüyor. UEFA Uluslar C Ligi 1. grubu ikinci maçında A Milli takım bugün deplasmanda Litvanya'ya konuk olacak. Grupta ilk maçını Faroe Adaları karşısında oynayan A Milli takım sahadan 4-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı. Litvanya karşısında kazanıp yoluna devam etmek ve 2'de 2 yapmak isteyen A Milliler bu akşam mücadele edecek.
LİTVANYA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Başkent Vilnius'taki LFF Stadyumu'nda oynanacak Litvanya-Türkiye maçını Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Novak Simovic yönetecek. Bu akşam saat 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.
LİTVANYA TÜRKİYE MAÇI İLK 11'LER BELLİ OLDU MU?
Litvanya - Türkiye muhtemel 11'ler:
Litvanya: Setkus, Baravykas, Satkus, Utkus, Barauskas, Megelaitis, Slivka, Novikovas, Golubickas, Lasickas, Klimavicius
Türkiye: Altay, Zeki, Kaan, Ozan, Ferdi, Berkan, Salih, Cengiz (Kerem), Orkun, Yunus, Serdar