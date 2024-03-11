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Mersin iftar saati kaçta, ezan kaçta okunacak? 2024 Mersin iftar vakitleri

Mersin 2024 Ramazan ayı imsakiyesi yayınlandı. 2024 Diyanet İşleri İmsakiyesine göre Mersin iftar vakti, Mersin akşam ezanı, akşam namazı ve Mersin namaz vakitleri belli oldu. Mersin'de oruç tutan Müslümanlar için Mersin akşam ezan saati ve iftar vakitlerini haberimizde paylaştık. Diyanet 2024 Ramazan imsakiyesine göre 2024 Ramazan ayı Mersin imsak vakti, akşam ezanı ve iftar vakitleri haberimizde.

13:02 - 11/03/2024 Pazartesi
Güncelleme: 02:18 - 11/03/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Mersin
Mersin

Mersin'de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların merak edeceği iftar saatleri belli oldu. Mübarek Ramazan ayı, 11 Mart Pazartesi günü başlayacak ve 9 Nisan Salı günü sona erecek. Ramazan ayı Müslümanlar için iftar saatlerinin bekleyeceği heyecan dolu olacak. Mersin akşam ezanı, akşam namazı ve Mersin namaz vakitleri haberimizde.

Mersin iftar saati kaçta, ezan kaçta okunacak?

Mersin imsak, sahur ve iftar vakitleri on bir ayın sultanı Ramazan ayının giriyor olması nedeniyle yoğun ilgi görüyor. Diyanet tarafından hazırlanan 2024
Mersin namaz vakitleri
ve Mersin imsakiyesinin tamamına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

İlk iftar ne zaman 2024?

2024 yılının Ramazan ayının ilk teravih namazı 10 Mart Pazar günü, yatsı namazını müteakiben camilerde kılınacak.

Ardından ramazanın ilk orucu için gece sahura kalkılacak ve ertesi gün ilk iftar yapılacak.

Mersin'de ilk iftar saat kaçta 2024?

Mersin'de Ramazan ayının ilk iftarı, 11 Mart Pazartesi günü saat 18:52'de akşam ezanının okunmasıyla birlikte gerçekleşecek. Bu zaman diliminde ilk oruç da açılmış olacak.

Mersin'de ilk teravih namazı ne zaman 2024?

Mersin'de 10 Mart Pazar günü yatsı ezanı 20:05'de okunacak. Buna göre; teravih namazı da yatsı namazının farzının ardından kılınmaya başlanacak.

Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün 2024?

2024 yılında Ramazan Bayramı 10 Nisan Çarşamba günü başlayacak ve 12 Nisan Cuma günü sona erecek.

Ramazan Bayramı'nın önemli günleri:

  • 9 Nisan Salı: Ramazan Bayramı Arefe Günü (yarım gün tatil)
  • 10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı'nın 1. Günü
  • 11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı'nın 2. Günü
  • 12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı'nın 3. Günü

Mersin'in Tarihi

Mersin'in tarihi, binlerce yıl öncesine dayanmaktadır. Antik çağlardan itibaren çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Hititler, Asurlular, Romalılar ve Bizanslılar gibi medeniyetlerin izleri bu bölgede bulunmaktadır. Özellikle Helenistik dönemde "Zephyrium" adıyla anılan Mersin, tarih boyunca ticaret ve liman şehri olma özelliğini sürdürmüştür.

Mersin'in Coğrafi Konumu

Mersin, Türkiye'nin Akdeniz Bölgesi'nde yer almaktadır. Adana, Antalya, Konya ve Kayseri gibi illerle komşudur. Akdeniz'in kıyısında konumlanmış olan Mersin, sahip olduğu limanlar ve verimli tarım arazileriyle önemli bir ticaret ve tarım merkezidir.

Mersin'in Nüfusu

Mersin, Türkiye'nin büyük şehirlerinden biridir. 2022 yılı itibarıyla nüfusu 2 milyonun üzerindedir. Şehir, hızlı nüfus artışıyla dikkat çekmektedir. Tarım, sanayi, ticaret ve turizm gibi çeşitli sektörlerde istihdam imkanları sunmaktadır.

Mersin'in Posta Kodu

Mersin'in posta kodu 33XXX'dir. Mersin'in farklı bölgeleri ve mahalleleri için özel posta kodları bulunmaktadır.



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