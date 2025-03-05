Ramazan imsakiyesi, on bir ayın sultanı ramazan ayında oruç ibadetini yerine getirecekler için imsak, iftar ve sahur vakti bilgilerine en hızlı ve en kolay ulaşabilmesine olanak sağlamaktadır. Mersin'de sahur kaçta bitiyor, imsak ne zaman sona eriyor? gibi soruların cevaplarına Mersin imsakiye sayfası üzerinden erişebilirsiniz. Peki Mersin sahur saati kaçta, imsak vakti ne zaman? İşte 2025 sahur vakti Mersin imsakiyesi.
Ramazan İmsakiyesi 2025 Mersin Sahur Vakti
Ramazan ayının önemi nedir?
Müslümanlar tarafından sabır, ibadet, rahmet, mağfiret ve bereket ayı olarak kabul edilen, büyük bir coşku ve heyecanla karşılanan Ramazanın başlıca özelliklerinden biri, Kur'an'ın bu ayda indirilmeye başlanmış olup ayet ve hadislerde bin aydan daha hayırlı olduğunun bildirilmesidir.
Müslümanlara Kur'an'ın ilk ayetlerinin vahyedildiği Kadir Gecesi, bu ayın içindedir. Hangi gün olduğu bilinmemekle birlikte Ramazan ayının 27. gecesi, Kadir Gecesi olarak kabul edilmektedir. Bazı İslam bilginlerine göre ve hadislere göre ise Kadir Gecesi, Ramazan ayının son 10 günü içerisinde yer almaktadır. Hangi gün olduğu kesin olarak bilinmediği için Müslümanlar, Ramazan'ın bu son 10 gününü dikkatli ve bilinçli bir şekilde geçirirler.
Kadir Gecesi ile ilgili olarak, Kur'an'ın 97. suresi olan Kadir Suresi'nin ilk üç ayetinde "Şüphesiz, biz O'nu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır." denmektedir.
Ramazan orucu kimlere farzdır?
Akıllı, ergenlik çağına ulaşmış ve oruç tutmasına engel bir mazereti olmayan her Müslüman'ın Ramazan orucunu tutması farzdır.
Unutarak yemek, içmek orucu bozar mı?
Unutarak yemek, içmek orucu bozmaz. Peygamber Efendimiz, ”Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allâh yedirmiş, içirmiştir” buyurmuştur (Buhari, ”Savm”, 26). Unutarak yiyen içen kişi, oruçlu olduğunu hatırlarsa hemen ağzındakileri çıkarıp ağzını yıkar ve orucuna devam eder Oruçlu olduğunu hatırladıktan sonra yeme-içmeye devam eden kişinin orucu bozulur, kaza edilmesi gerekir.
Sahur ne demektir?
Sözlükte "sabah olmadan önceki vakit, gecenin son üçte biri" anlamındaki seher kelimesiyle aynı kökten gelen sahûr (sehûr, sühûr), dinî bir terim olarak oruç tutmaya hazırlık olmak üzere fecrin doğmasından önce yenen yemeği ifade eder. Bazı hadislerde bunun için “ekletü’s-sehar / ekletü’s-sühûr” tabiri kullanılmıştır.
İmsak nedir? Ne zaman başlar?
Sözlükte “kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak” anlamlarına gelen imsak, dinî bir kavram olarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakin zıttı iftardır.
Halk arasında ise “imsak” oruç tutmaya başlanan fecr-i sâdığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir.
Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur’ân-ı Kerîm’de şu şekilde açıklanmıştır: “(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın.” (el-Bakara, 2/187).
Mersin ilçeleri, tarihi ve coğrafi konumu
Mersin, Türkiye'nin güneyinde yer alan bir ilimizdir.
Mersin'in tarihi, çok eski zamanlara kadar dayanmaktadır. İlk yerleşimler, Neolitik Çağ dönemine kadar uzanmaktadır. Daha sonra, Hititler, Persler, Romalılar, Bizanslılar ve Osmanlılar gibi birçok medeniyetin izleri Mersin'de bulunmaktadır. Mersin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasından sonra, 1933 yılında il statüsüne kavuşmuştur.
Mersin, Akdeniz kıyısında yer almaktadır ve Türkiye'nin güneyinde bulunan bir ilimizdir. Mersin, 15.855 km²'lik bir alanı kapsamaktadır. İlin en yüksek noktası olan Medetsiz Dağı 3.524 metre yüksekliğiyle Mersin'in ilginç coğrafyasını oluşturur. İlin genellikle kıyı kesimi oldukça verimli topraklara sahip olmakla birlikte, Toros Dağları'na doğru gidildikçe daha da dağlık ve kurak bir yapıya sahiptir. Mersin'in kıyı şeridi boyunca Akdeniz iklimi hakimdir.
Mersin ilinin 13 ilçesi bulunmaktadır. Bu ilçeler: Akdeniz, Anamur, Aydıncık, Bozyazı, Çamlıyayla, Erdemli, Gülnar, Mezitli, Mut, Silifke, Tarsus, Toroslar ve Yenişehir'dir. İlçelerin her biri, tarihi, kültürel ve turistik yerleri ile farklı özelliklere sahiptir. Örneğin, Silifke'de tarihi bir kale ve Roma dönemine ait sarnıçlar bulunurken, Tarsus'ta Aziz Paulus'un doğduğu ev ve Gözlükule Antik Kenti görülmeye değer yerler arasındadır.