Meteoroloji’den son dakika uyarısı geldi! Tüm yurdu etkisi altına alacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Doğu Anadolu’nun doğusu, Artvin ve Rize hariç birçok bölgede aralıklı sağanak yağış beklenirken, Ege, Batı Akdeniz, Güneydoğu Anadolu’nun batısı, Eskişehir’in güneyi, Balıkesir’in batısı, Kahramanmaraş ve Elazığ çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/saat) eseceği bildirildi. Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’nun batısında ise toz taşınımı bekleniyor. Yetkililer, ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması konusunda uyardı.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıkların kuzey ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun batısı ile Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'da kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Ege ve Batı Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Eskişehir’in güneyi, Balıkesir'in batı ilçeleri, Kahramanmaraş ve Elazığ çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkati ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın; Doğu Anadolu'nun batısı ile Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'da kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

10 KENT İÇİN SARI UYARI

Meteoroloji bugün “Adana, Antalya, Aydın, Burdur, Isparta, Mersin, İzmir, Manisa, Kahramanmaraş, Muğla” için sarı kodlu uyarıda bulundu.

BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?

Bu hafta Türkiye genelinde yağışlı bir hava hakim olacak. Hafta başında özellikle batı ve iç bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar beklenirken, Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve hafif kar yağışı görülebilir. Ege ve Akdeniz bölgelerinde güneyli rüzgarların etkisi hissedilecek, Karadeniz ve Marmara’da ise kuzeyli rüzgarlar hakim olacak. Sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek ancak yağışlarla birlikte bazı bölgelerde hissedilir derecede serinlik yaşanabilir.