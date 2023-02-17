Miraç Kandili, İslam dininde önemli bir gecedir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'in, Allah'ın huzuruna yükseldiği bu gece içerisinde birçok fazilet bulundurmaktadır. Bu gece, her yıl Regaip ayının 27. gecesi olarak kutlanır ve İslam dünyasında büyük bir öneme sahiptir. Bu gecede sevdiklerinize ve dostlarınıza gönderebileceğiniz en güzel Miraç gecesi mesajlarına haberimizden bulabilirsiniz.

MİRAÇ GECESİ MESAJLARI

YENİ, ANLAMLI, KISA MESAJLAR

"Hassas bir dönemden geçtiğimiz şu günlerde, kalbimiz ve dualarımız deprem bölgesindeki kardeşlerimizledir. Ellerimizi semaya açacağımız bu mübarek gecede yüce Rabbim, ülkemizi ve tüm insanlığı afet ve felaketlerden muhafaza eylesin. Miraç Kandili'miz ve cumamız mübarek olsun."





"Bu kutlu gece, yaralarımızın bir an önce sarılmasına, birlik ve beraberliğin yüceltilmesine vesile olsun. Miraç Kandilimiz mübarek olsun."





"İslam aleminin Miraç Kandili mübarek olsun. Allah, milletimize tüm zorlukları aşmayı nasip etsin."





"Birlik, beraberlik ve dayanışmaya en çok ihtiyacımız olan bu mübarek gecede edeceğimiz bütün duaların kabul olması dileğiyle. Miraç Kandili'miz mübarek olsun."





"Dualarımızın kabul, ibadetlerimizin makbul olması ümidi ile tüm İslam aleminin kandilini kutluyor; kandilimizin hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. "

"Tüm İslam aleminin Miraç Kandili kutlu olsun.. Böyle mübarek bir günde tüm dualarımızın kabul olması dileğiyle.."





"Bu mübarek günün kalbimize ruhumuza ve bedenimize şifa olması dileğiyle…"





"Bu mübarek Miraç Kandili gecesinde tüm kaza , bela ve afetlere karşı ülkemizi ve milletimizi koru Allahım. Miraç Kandilimiz ve Cuma’mız mübarek olsun."





"İlahi esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle, Miraç Kandiliniz Mübarek Olsun!"





"Yeryüzündeki tüm hastaların şifa, hastalıkların son bulması ümidiyle dua edelim. Miraç Kandiliniz mübarek olsun."





-Ellerin duaya uzandığı, sinelerin dostlara açıldığı, gözlerin masumiyet aradığı bu mübarek günde tüm dualarınız kabul olması dileğiyle iyi kandiller!





-Yağmur yüklü bulutlar gibi gelen, eteğindeki hayır cevherlerini basımıza boşaltan ve bizlere mutluluk veren kandilin, büyüsüne kapılmanız dileğiyle Nice kandiller.





-Yakınlık ne mekânda ne zamandadır sadece eller yukarı kalktığında aklına gelenler yakın olduklarındır… Miraç Kandiliniz mübarek olsun…





-İnsanı miraca götüren yol barıştan, sevgiden ve kardeşlikten geçer. Birlik ve beraberlik içinde Miraç Kandiliniz mübarek olsun…





-Tüm Müslüman eleminin mübarek “Miraç Kandili'ni” kutluyorum… Bu hayırlı günde Allah ‘Barış, Huzur, Sağlık' nasip etsin.





-Kulun Rabbine yakın olduğu gecelerin en önemlisi? Kendisine dua edenleri geri çevirmeyen, günahları bağışlayan, her şeyi bilen, gören ve duyan Yüce Allah tüm dualarımızı kabul etsin.





-Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun, şeytan senden uzakta, melekler başucunda olsun, güneş öyle bir geceye doğsun ki duaların kabul Miraç Kandiliniz mübarek olsun!





-Bir damla umut serpilsin yüreğine, bin tatlı umut dolsun günlerine, hayallerin gerçekleri bulsun, bütün duaların kabul, Miraç Kandiliniz mübarek olsun!

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