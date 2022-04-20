Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) alımları başvuru ekranı ve şartları 2022

27 Mart'ta gerçekleştirilen MSÜ sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından MSÜ taban puanları ve tercihleri için sorgulamalar sürüyor. 18 Nisan 2022 tarihinde başlayan MSÜ tercihleri 13 Mayıs tarihinde sona erecek. Şimdi ise adaylar MSÜ 2022 taban puanlarının açıklanmasını bekliyor. Erkek ve kadın adaylar için farklı puan türleri bulunduğu biliniyor. Peki; Kadın ve Erkek MSÜ taban puanları açıklandı mı?

MSÜ TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

2022 MSÜ tercih tarihleri https://www.personeltemin.msb.... adresi üzerinden yayınlanacak. Adaylar tercihleri ise 18 Nisan-13 Mayıs 2022 saat 23:59'a kadar yapmaları gerekmektedir. Belirtilen tarihler arasında tercih yapamayan adaylar için 2. seçim aşamalarına çağırılmayacaktır.

MSÜ TERCİHL EKRANI İÇİN TIKLAYIN

REKLAM

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Tercih yapan adayların başvuru sonuçları ise 17 Haziran tarihinde ÖSYM sitesinden ilan edilmesi bekleniyor.

MSÜ KONTENJANLARI BELLİ OLDU MU?

MSÜ tercihlerinin başlamasının ardından tercih yapan adaylar kontenjan sayısını merak etmeye başladı. Sınava giren kişi sayısının belli olmadığı gibi kadın ve erkek aday ile genel kontenjan sayısı da belli olmadı. Kontenjan sayılarının açıklanması halinde sizlerle paylaşacağız.

2022 MSÜ KADIN-ERKEK TABAN PUANLARI

MSÜ taban puanları adayların gündeminde yer alıyor. Henüz MSÜ 2022 taban puanları açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz yıllardaki taban puanlar bulunuyor.

MSÜ ERKEK ADAYLAR İÇİN TABAN PUANLAR 2021

HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 356,62842

KARA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 310,41812

DENİZ Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 310,41812

KARA Harp Okulu Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 309,17651

MSÜ KADIN ADAYLAR İÇİN TABAN PUANLAR 2021

REKLAM

HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 395,90354

KARA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 385,14761

DENİZ Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 385,14761

KARA Harp Okulu Puan Türü: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 374,07268

MSÜ 2022 TABAN PUANLARI DÜŞECEK Mİ?

2022 MSÜ taban puanlarının düşüp düşmeyeceği ya da taban puanlarına dair henüz net bir açıklama yapılmadı.

2022 MSÜ SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

İşte ÖSYM tarafından yayımlanan başvuru kılavuzunda yer alan detaylar;

1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR

2022-2023 eğitim-öğretim yılında Milli Savunma Bakanlığınca 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılacak askeri öğrenci adaylarını tespit etmek amacıyla, ÖSYM tarafından 2022 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci

Aday Belirleme Sınavı (2022-MSÜ) yapılacaktır.

Bu kılavuz, 2022 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2022-MSÜ), başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ile 2'nci seçim aşamalarına başvuru, 2'nci seçim aşamaları ve aday yerleştirme esaslarını kapsamaktadır.

REKLAM

1.1. Sınava başvurular, 13 Ocak-9 Şubat 2022 tarihleri arasında alınacaktır.

1.2. Sınav, 27 Mart 2022 Pazar günü tüm il merkezlerinde yapılacaktır.

1.3. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecektir.

1.4. Sınav sonuçları yalnızca sınavın yapıldığı yıl için geçerlidir. Bu sınavın sonuçları diğer yükseköğretim kurumlarına yerleştirme, yatay geçiş, dikey geçiş vb. işlemlerde kullanılamaz.

1.5. Sınavın ve sınav sonuçlarının geçerli sayılabilmesi için adayların bu kılavuzdaki tüm kurallara uyması zorunludur. Kurallara uymayan adayların sınavı geçersiz sayılır. Sınavdan sonra bile olsa bu kurallara uymadığı tespit edilen adayların sınav sonuçlarından doğan hakları geçersiz sayılacaktır. İlgili yasal mevzuat ile bu kılavuzda belirtilen hususlara aykırı hareket edilmesinden kaynaklanabilecek sorun ve sorumluluklar adayın kendisine aittir.

REKLAM

1.6. Adayların başvuru işlemine geçmeden önce mutlaka bu kılavuzu dikkatlice okumaları/incelemeleri gerekmektedir.

DİKKAT: Bu sınava giren adayların Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2'nci Seçim

Aşamalarına katılabilmeleri için ayrıca;

1. Harp Okulları için;

a. 2022 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine girmeleri gerekmektedir (2021-YKS TYT sınavına girmiş, 200 ve üzerinde puan almış adaylar ÖSYM'nin belirlediği diğer şartları taşıması halinde 2022-YKS TYT oturumuna katılmayabilirler ancak MSÜ teklifi doğrultusunda MSB'nin bir taban puan belirleyeceğini göz önünde bulundurmalıdırlar).

b. 2022-YKS'nin 2. Oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) girmeleri gerekmektedir.

REKLAM

Astsubay Meslek Yüksekokulları için;

2022 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeleri gerekmektedir (2021-YKS TYT sınavına girmiş, 200 ve üzerinde puan almış adaylar ÖSYM'nin belirlediği diğer şartları taşıması halinde 2022-YKS TYT oturumuna katılmayabilirler ancak MSÜ teklifi doğrultusunda MSB'nin bir taban puan belirleyeceğini göz önünde bulundurmalıdırlar).

Harp Okullarına (HO) kadın ve erkek,

Astsubay Meslek Yüksekokullarına (Asb. MYO) sadece erkek öğrenci alınacaktır.