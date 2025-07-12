MSÜ mülakat tarihleri açıklandı mı, ne zaman? MSÜ mülakatları hangi tarihte başlayacak?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sürecinin ardından sonuçlar açıklandı. Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokullarına yerleşen adaylar için süreç mülakat aşamasıyla devam ediyor. Adaylar şimdi gözlerini MSÜ mülakat tarihleri ve yerlerine çevirmiş durumda. Peki, 2025 MSÜ mülakatları ne zaman yapılacak?
Milli Savunma Üniversitesi’nde sınav ve tercih süreci geride kaldı. Yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesinin ardından gözler bu kez Harp Okulları, Astsubay ve Bando Astsubay MYO mülakatlarına çevrildi. Adaylar, fiziki yeterlilik ve sözlü sınav süreçlerinin hangi tarihlerde gerçekleşeceğini merakla bekliyor.
MSÜ MÜLAKAT TARİHLERİ NE ZAMAN?
Diğer Harp Okulları adayları 08-18 Temmuz 2025 tarihlerinde,
Astsubay Meslek Yüksek Okulları adayları 21-28 Temmuz 2025 tarihlerinde,
Bando Astsubay Meslek Yüksek Okulu adayları 08-28 Temmuz 2025 tarihlerinde sınavlara çağrılmıştır.