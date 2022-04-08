Muhtar maaşları ne kadar arttı? Yeni ekonomi paketine göre yeni muhtar maaşları...

muhtar maaşları ne kadar oldu

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni ekonomi modeline ilişkin yaptığı açıklamada, "Tüm risklere rağmen ikinci yolu seçtik" açıklamasını yapmıştı. Yeni Ekonomi Paketi TBMM'de kabul edildi.

"EKONOMİMİZİ BÜYÜTECEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, AK Parti Milletvekilleriyle Buluşma törenin Yeni Ekonomi Paketi ile ilgili açıklamalarından öne çıkanlar şöyleydi:

"Dünyanın çok iyi imtihan veremediği salgın, ülkemizin kapasitesini görmemize neden oldu. Küresel emtia fiyatlarının artışı ülkemize de yansıdı. Karadeniz'deki savaş da küresel dengesizliği artırdı. Fahiş fiyat artışları sadece bizim sorunumuz değil. Avrupa ülkelerinin çoğu bu durumla karşı karşıya."

"Ya ekonomimizi klasik anlayışa uygun şekilde faiz-enflasyon sarmalına sokacaktık ya da yeni yola girecektik. Biz tüm risklere rağmen ikinci yolu seçtik. Ekonomimizi yatırım, istihdam, üretim, cari fazla yoluyla büyütecek yeni bir programı hayata geçirdik. "

MUHTAR MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Muhtar maaşlarını asgari ücretin altında olmayacak şekilde düzenlemeyi de içeren, Vergi ve Ekonomi Paketine ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi ile muhtar maaşları değişti.

Kabul edilen Yeni Ekonomi Paketine göre; Muhtarlara 14.750 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunan miktarda verilen aylık ödeneğin net tutarının, net asgari ücret tutarının altında kalması halinde aradaki fark, ödenek için öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ayrıca ödenecek.

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Muhtar ödenekleri ilk altı aylık dönemde net asgari ücretin 780 lira 59 TL altında kaldığı için yapılan düzenlemeyle bu gelir kaybı telafi edilecek. Kararın ardından muhtar maaşları 4 bin 253 lira 40 kuruş oldu.