Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Özgün Muhtar maaşları ne kadar arttı? Yeni ekonomi paketine göre yeni muhtar maaşları
ÖZGÜN HABERLER

Muhtar maaşları ne kadar arttı? Yeni ekonomi paketine göre yeni muhtar maaşları...

Muhtar maaşlarında son dakika önemli gelişme yaşandı. Vergi ve Ekonomi Paketine ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Paket muhtar maaşlarını da kapsıyor. Peki, düzenlemeye göre yeni muhtar maaşları ne kadar oldu?

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Muhtar maaşları değişti! Muhtar maaşları ne kadar, kaç TL oldu?
muhtar maaşları ne kadar oldu

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni ekonomi modeline ilişkin yaptığı açıklamada, "Tüm risklere rağmen ikinci yolu seçtik" açıklamasını yapmıştı. Yeni Ekonomi Paketi TBMM'de kabul edildi.

"EKONOMİMİZİ BÜYÜTECEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, AK Parti Milletvekilleriyle Buluşma törenin Yeni Ekonomi Paketi ile ilgili açıklamalarından öne çıkanlar şöyleydi:

  • "Dünyanın çok iyi imtihan veremediği salgın, ülkemizin kapasitesini görmemize neden oldu. Küresel emtia fiyatlarının artışı ülkemize de yansıdı. Karadeniz'deki savaş da küresel dengesizliği artırdı. Fahiş fiyat artışları sadece bizim sorunumuz değil. Avrupa ülkelerinin çoğu bu durumla karşı karşıya."
  • "Ya ekonomimizi klasik anlayışa uygun şekilde faiz-enflasyon sarmalına sokacaktık ya da yeni yola girecektik. Biz tüm risklere rağmen ikinci yolu seçtik. Ekonomimizi yatırım, istihdam, üretim, cari fazla yoluyla büyütecek yeni bir programı hayata geçirdik. "

MUHTAR MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Muhtar maaşlarını asgari ücretin altında olmayacak şekilde düzenlemeyi de içeren, Vergi ve Ekonomi Paketine ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi ile muhtar maaşları değişti.

Kabul edilen Yeni Ekonomi Paketine göre; Muhtarlara 14.750 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunan miktarda verilen aylık ödeneğin net tutarının, net asgari ücret tutarının altında kalması halinde aradaki fark, ödenek için öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ayrıca ödenecek.

Muhtar ödenekleri ilk altı aylık dönemde net asgari ücretin 780 lira 59 TL altında kaldığı için yapılan düzenlemeyle bu gelir kaybı telafi edilecek. Kararın ardından muhtar maaşları 4 bin 253 lira 40 kuruş oldu.


Vergi ve Ekonomi Paketine ilişkin kanun teklifi kabul edildi
EKONOMİ
Vergi ve Ekonomi Paketine ilişkin kanun teklifi kabul edildi
Bakanlıkta görev değişimi

Bakanlıkta görev değişimi
Trabzonsporun maçı ertelendi

Trabzonspor'un maçı ertelendi

Bordo mavililer yoğun sis nedeniyle Gaziantep'e gidemedi.
Vergi ve Ekonomi Paketine ilişkin kanun teklifi kabul edildi

​Bakan Koca'dan Nisa bebek açıklaması.
O sabır insanıydı

O sabır insanıydı

​O'nun Gibi'nin yedinci bölümü yayında.
Trendyol'dan büyük adım

Trendyol'dan büyük adım

​E-ihracat ile KOBİ ve esnafları yurt dışına taşıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Evlatlarımız yabancı kültürlerin etkisine giriyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.