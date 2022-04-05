​2022 Muş imsakiye: İftar ve sahur saatleri

Huzurun, bereketin, rahmetin ve dayanışmanın hatırlandığı, umudu, güzellikleri ve neşeyi adeta gönüllere yerleştiren 11 ayın sultanı Ramazan ayına girmiş bulunmaktayız. Müslüman alemi tarafından en çok merak edilen Muş imsakiyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da Diyanet'in belirlediği takvime göre düzenlendi. İşte Muş iftar vakti, Muş Sahur vaktini de içeren Muş 2022 imsakiyesi...

2022 Muş imsakiyesi

Muş iftar vakti kaçta, sahur vakti ne zaman? Muş Ramazan imsakiyesi ve iftar, sahur vakitleri ve detaylarına aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

2022 Muş imsakiye

2022 Muş Sahur Vakti

Muş sahur vakitleri 2022 Ramazan imsakiyesine göre 30 gün boyunca değişmektedir. Muş Sahur vakitlerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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2022 Muş Sahur Vakti

2022 Muş İftar Vakti

Muş iftar vakitleri imsakiyede yer alan akşam namazı saatlerindedir. Muş iftar vakitleri için aşağıdaki linke tıklayın.

2022 Muş İftar Vakti

Muş'da iftara ne kadar kaldı?

İftara ne kadar kaldı? sorusu oruç tutan kişiler tarafından merak edilmektedir. İl il iftar saatleri değişkenlik gösterdiğinden Muş iftar saatlerine güncel olarak bakabilirsiniz.

2022 Ramazan ayı ne zaman?

Ramazan ayı 2 Nisan 2022 Cumartesi günü başlayacak ve 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü sona erecek.

2022 Ramazan bayramı ne zamana?

Ramazan Bayramı 1. günü 2 Mayıs Pazartesi,

Ramazan Bayramı 2. günü 3 Mayıs Salı,

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Ramazan Bayramı 3. günü 4 Mayıs Çarşamba günü kutlanacak.