Müstakil ve müşterek arsa ne demek, arasındaki farklar

Dar gelirli vatandaşın ev sahibi olması için başlatılan 'İlk Evim İlk İşyerim' projesinin ikinci ayağı olan arsa için başvurular başladı. 81 ilde merkez ve ilçelerde 1 milyon müstakil ve müşterek arsa seçeneği dün itibarıyla vatandaşlara sunuldu. Arsa satışlarında dikkat çeken müstakil arsanın yanında müşterek arsa oldu. Peki müşterek arsa nedir özellikleri neler? Müşterek arsaya nasıl ev yapılır? Müşterek arsa nasıl bölünür?

Müstakil arsa nedir, müstakil arsa kaç metre karedir?

Yüzölçümü planlama durumuna göre yaklaşık 350 m2 ile 500 m2 arasında değişen, 1 adet en fazla Brüt 150,00 m2 konut yapmaya müsait arsa.

Kelime anlamı olarak bağımsızlığı ifade eden müstakil, bir taşınmaz üzerinde pay sahipliğinin tek bir kişinin üzerinde olduğunu gösteren bir tapu çeşididir. Müstakil tapuya sahip kişiler gerçek bir kişi olabileceği gibi, özel ve tüzel kişiler statüsünde de bulunabiliyor.

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Müşterek arsa ne demek, ne anlama geliyor?

Yüzölçümü değişiklik gösteren, plan yapılaşma koşullarına göre toplu yapı yapmaya müsait, birden fazla hissedarı olan arsa.

Müşterek arsa; bir taşınmaz üzerinde birden fazla kişinin hak sahibi olmasına ve bu taşınmazın fiilen bölüşülmemesi durumu olarak açıklanabilir.Müşterek tapu; ortak mülkiyet hakkı olan taşınır ve taşınmaz malların tüm hak sahiplerine ortaklaşa verilmesi durumuna denir. Müşterek mülkiyet ise bir malı birden fazla kişinin satın alması veya miras yoluyla elde etmesi halinde ortaya çıkar.

Müşterek arsa satışı nasıl olur?

Müşterek Mülkiyet yani paylı mülkiyet, bir taşınmazın birden fazla hak sahibi olması ile açıklandığından böyle bir durumda, bir hak sahibi, kendine ait olan hissenin satışını gerçekleştirebiliyor. Müşterek mülkiyet satışı nda Medeni Kanun’un 732. Maddesine göre diğer hissedarlar da Önalım Hakkını kullanabilirler. Müşterek mülkiyette önalım bu düzenlemenin amacı, ortaklığa yabancı bir kişinin girmesine genel olarak engel olmaktır. Noter kanalıyla bu alımı diğer hissedarlara Noterlik Kanunu ve tüzüğüne uygun olarak bildirmeniz gerekmektedir. Önalım Hakkı bildirim tarihinin üzerinden 3 ay ve satışın üzerinden 2 yıl geçmesiyle düşer.

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Müşterek arsa tapusu nasıl ayrılır?

Ayırma işlemi yapılacak taşınmaza ait çap ve aplikasyon krokisi Kadastro Müdürlüğünce düzenlenerek ilgilisine verilir. Taşınmazın bulunduğu yere göre Belediye Encümen veya İl İdare Kurulu kararı alındıktan sonra ayırma işlemi serbest harita mühendisi tarafından yapılır.

Müşterek tapulu arsaya ev yapmak ev yapılır mı?

Müşterek yani hisseli olan bir arsaya ev yapılması mümkün olabiliyor. Ancak hisseli arsada hangi kısmın hangi hissedara ait olduğunun tespit edilmemesi halinde, ev yapmak için herkesin onay vermesi gerekiyor. Onay alınmadan hisseli arsaya ev yapılması halinde diğer hissedarların mülkiyet hakkı ihlal edilmiş oluyor.

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