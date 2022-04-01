​Ne zaman 61 gün oruç kefareti tutulur?

Orucu kasten, yani mazereti olmadığı halde bilerek bozmak, Ramazan'ın hürmetine saygısızlıktır ve günahtır. Hz. Peygamber (s.a.v), orucunu bu şekilde bozanların kefaret ile yükümlü olacaklarını belirtmiştir. Bu kefaret orucu olan 61 gün ne zaman tutulur?

61 GÜN KEFARET ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Oruç kefareti, iki kamerî ay veya 60 gün ara vermeksizin oruç tutmaktır. Bir orucun bozulduğu gün için tutulur. Yani Ramazan orucunu bozan kişinin 61 gün oruç tutmasıgerekmektedir. Buna da gücü yetmeyen kişi, 60 fakiri bir gün ya da bir fakiri 60 gün doyurur. Bu kefaretin yanında ayrıca, tövbe edilmesi ve bozulan orucun da kazası gerekir (Merğînânî, el-Hidâye, II, 261-262).

*Kefaret orucuyla sorumlu kişilerin 2 kameri ay oruç tutması gerekir.

*Kefaret orucu kaç gün sorusunun yanıtı, dini kaynaklarda 61 gün olarak verilir.

*Kefaret orucu ne zaman tutulur diyenler için en uygun zaman; ayın ilk günü önerilir.

*Eğer ayın ilk gününde kefaret orucunu tutmaya başlarsanız; 2 ay peş peşe oruç tutup 60 güne tamamlayabilirsiniz.

*Bu orucu tutmak için hiç ara vermemeniz gerekir. Ancak bazı durumlarda regl, yolculuk ya da bayram gibi günler girebilir. Bu gibi günlerde oruçlar nafile orucu sayılacağı için kefaret yerine kabul edilmez.

*Ancak kadınlar için regl haftası, ara verme sayılmadığı için regl biter bitmez kefaret orucuna devam edilebilir.

*Kendiniz için en uygun zamanda ara vermeden 61 günlük kefaret orucunu tutabilirsiniz.

*Kefaret orucunu tutarken niyetinizi dile getirmeniz orucun sevabını artıracaktır. Ayrıca diğer oruçlarda yaptığınız gibi sahura kalkmak ve iftar saatine kadar güzel davranışlarda bulunmak kefaret orucunun daha da bereketlenmesini sağlayacaktır.

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