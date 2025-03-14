ÖSYM son dakika olarak paylaştı: Tarih belli oldu! Kaymakamlık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı’nın sonuçları için bekleyiş sürüyor. Yapılan açıklamaya göre, sınav sonuçları mart ayının son günlerinde ilan edilecek. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle öğrenebilecek.
23 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilen Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı’nın sonuç tarihi netleşti. ÖSYM takvimine göre, sınav sonuçları mart ayının son günlerinde açıklanacak. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sorgulayabilecek.
KAYMAKAMLIK SINAV SONUÇ TARİHİ
Yayınlanan takvime göre İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'nın sonuçları ise 21 Mart'ta açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecekler.