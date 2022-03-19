Ramazan ne zaman başlıyor: Diyanet 2022 orucun ilk günü ne zaman? İslam aleminde çok özel bir yere sahip olan mübarek üç aylar içerisinde yer alan Ramazan ayı içerisinde İslamın beş şartından biri olan oruç ibadeti bir ay boyunca yerine getirilecek. Kalkılacak olan sahurların ardından gün boyu tutulacak olan oruçlar akşam ezanının okunması ile iftar sofralarında şükre dönüşecek. Peki, Ramazan ne zaman başlayacak?

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