Özgün Ramazan ne zaman başlıyor Diyanet 2022 orucun ilk günü ne zaman?
DİNİ BİLGİLER

Ramazan ne zaman başlıyor: Diyanet 2022 orucun ilk günü ne zaman?

İslam aleminde çok özel bir yere sahip olan mübarek üç aylar içerisinde yer alan Ramazan ayı içerisinde İslamın beş şartından biri olan oruç ibadeti bir ay boyunca yerine getirilecek. Kalkılacak olan sahurların ardından gün boyu tutulacak olan oruçlar akşam ezanının okunması ile iftar sofralarında şükre dönüşecek. Peki, Ramazan ne zaman başlayacak?

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Ramazan ayı ne zaman başlayacak 2022?
Ramazan

Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Günler Takvimi Müslümanların gündeminde. Bilindiği gibi İslam dininde dini günler, bayramlar, kandiller Hicri Takvim dikkate alınarak hazırlanan Diyanet İşleri Dini Günler Takvimine göre belirleniyor. Ramazan ayında oruç tutacak Müslümanlar 2022 Ramazan ayı ne zaman başlıyor, ilk oruç ne zaman tutulacak sorusunu araştırıyor.

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bu sene Ramazan ayı 2 Nisan 2022 Cumartesi günü başlayacak. Bir aylık oruç ibadeti 1 Mayıs 2022 tarihinde sona erecek.

2 Mayıs Pazartesi ise Ramazan Bayramı'nın ilk günü olacak.

RAMAZAN AYI DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Ramazan Başlangıcı - 2 Nisan 2022 Cumartesi

Kadir gecesi – 27 Nisan 2022 Çarşamba

Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba

Şaban ayı ne zaman bitecek: Şaban ayının son günü hangi gün?
ÖZGÜN
Şaban ayı ne zaman bitecek: Şaban ayının son günü hangi gün?
Lider Trabzon Rizede takıldı

Lider Trabzon Rize'de takıldı

Trabzonspor, Rizespor'a deplasmanda 3-2 mağlup oldu.
Kutlamalar bir hafta uzayacak

'Kutlamalar bir hafta uzayacak'

Abdullah Avcı kaybettikleri maç sonrasında konuştu.
İşgal saldırılarında 24üncü gün: Rusya’nın saldırıları devam ederken ateşkes umudu giderek azalıyor

Enes Ünal'dan anlamlı gol

Enes Ünal'dan anlamlı gol

​Milli Takım'a seçildiği gün attı, büyük sevinç yaşadı.

Emre Mor şov yaptı

Emre Mor şov yaptı

Hat-trick yaptı ve geceye damga vurdu.

Kadroda <br>yeni isimler var

Kadroda
yeni isimler var

A Milli Takım'ın kadrosu belli oldu.

1915 Çanakkale Köprüsü Erdoğan'ın katıldığı törenle açılıyor.

Erdoğan: İstiklale aşık bir millet 107 sene evvel burada tarihin akışını değiştirmiştir.

Uzmanlar açıkladı: Kovid-19 beyinde kalıcı etki bırakıyor mu?

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.