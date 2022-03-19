Ramazan ne zaman başlıyor: Diyanet 2022 orucun ilk günü ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Günler Takvimi Müslümanların gündeminde. Bilindiği gibi İslam dininde dini günler, bayramlar, kandiller Hicri Takvim dikkate alınarak hazırlanan Diyanet İşleri Dini Günler Takvimine göre belirleniyor. Ramazan ayında oruç tutacak Müslümanlar 2022 Ramazan ayı ne zaman başlıyor, ilk oruç ne zaman tutulacak sorusunu araştırıyor.
RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Bu sene Ramazan ayı 2 Nisan 2022 Cumartesi günü başlayacak. Bir aylık oruç ibadeti 1 Mayıs 2022 tarihinde sona erecek.
2 Mayıs Pazartesi ise Ramazan Bayramı'nın ilk günü olacak.
RAMAZAN AYI DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Ramazan Başlangıcı - 2 Nisan 2022 Cumartesi
Kadir gecesi – 27 Nisan 2022 Çarşamba
Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar
Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi
Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı
Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba